網路栽贓打菜販 金門警緝凶

2018-04-12

〔記者吳正庭、邱俊福／綜合報導〕臉書「News Republic： 國際＆本地新聞快訊」粉絲專頁近日出現疑似「金門縣警察當街毆打七十歲賣菜翁，引發民憤！」的圖文網路訊息，由於圖文是以新聞訊息形式發給跨國界網民，加上圖像呈現警察欺負小老百姓的鴨霸惡行，台灣警察形象恐受挫；金門縣警察局局長劉耀欽昨表示，這是栽贓抹黑，將根據IP位址追查，只要揪出元凶就依刑法加重誹謗罪究辦。

警察穿著、警車 一看就知是中國

該圖的警察穿著、警車樣式，一看就知道來自中國，栽贓手法可說十分粗劣，但台灣、中國以外的國家地區網民不一定人人清楚，因而圖像流出後引發台灣網民群情激憤，怒稱：「看就知道是中國的，偏偏栽贓給台灣」、「製造假新聞來污衊台灣警察」、「發這個新聞的人一定是要弄亂台灣」等。

攝影作品張冠李戴 中國網軍手法

經查，該圖來源的確和中國脫不了關係，一名台灣導遊找出，照片其實是中國攝影展作品「清明上河圖·2013」之「城管打人」，News Republic也於兩年前被中國軟體開發商「獵豹移動」收購；此外，我國安單位發現，以臉書、LINE等通訊軟體途徑對台進行假新聞、謠言攻擊等，大都為中國網軍手法，高度懷疑此一假訊息也是中國網軍破壞台灣政府人員形象的惡行。

「金門縣警察毆打七十歲賣菜翁」圖像顯示，一輛白色貨車後斗載著沒收的攤具，竹簍傾倒，番薯散落一地，兩名身著深色制服的警察，一人高舉右腳準備猛踹踉蹌倒地的小販，另一人正揮動拳頭，對準滿臉驚懼又瘦小的菜販，車前橫躺一男子，引來路人指點，呈現警察暴行對待小攤販的場景。

金門警局追查散佈者 依法究辦

然而仔細觀察，場景不少人物穿著古代服飾，圖中卻又有汽車、穿制服及帶單眼相機的人士等，構圖讓人感覺荒謬，等到答案揭曉該圖來自中國攝影展，聞者才恍然大悟，原來是帶有創作意味的攝影作品。

金門縣警局副局長張俊揚表示，經追查，該圖文已下架，但錯誤訊息直指「金門縣警察」已流傳開來，警方除嚴正表達此為子虛烏有外，並將循線追查不實散佈者，以正視聽。刑事局表示，只要縣警察局有需要，會提供諮詢協助。