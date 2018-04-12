赴中兼職 被具名檢舉31項// 教長批管中閔不誠實面對

2018-04-12

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕台大校長當選人管中閔赴中國的大學兼職疑案不斷冒出，教育部長潘文忠昨天在立院答詢時表示，管中閔被具名檢舉赴中兼職兼課案達卅一項，教部必須要釐清，這是教育部對社會的責任所在，高分貝抨擊管中閔一直不肯勇敢誠實面對疑慮，他並首度公開表示，若查明管中閔有違法，教部將不予聘任。

若查明管違法 教部將不聘任

潘文忠表示，從三月十六日起，各界對於管中閔赴中國的大學兼職提出卅一項的疑慮，包括擔任講座教授、博士生導師、實質性兼職教師、學分評分委員等等，質疑者也提出課程表等具體證據予以佐證。管中閔身為當事者，又是公眾人物，本應要為自己的權益向社會各界說明，這是權利也是義務，但管中閔卻一直不出面說明。台大師生希望未來校長能說清楚，教育部也希望此事儘快告一段落，讓台大校務得以推展。

出面說明 管的權利也是義務

潘文忠怒指管中閔是否有在中國的大學兼職，「如果一定要中國國台辦來證明，這是天大的笑話！」強調管中閔是要當台灣大學的校長，不是要當中國的大學校長，管被中國的大學掛名，一直不出面說明，這不是要當大學校長應有的規格。

立委黃國書質詢表示，如果教育部查明清楚管中閔教授違法，教育部是不是會不予聘用？教育部長潘文忠首度表態，答詢時肯定表示：「是！不會聘用。」他並進一步說明，教育部希望這些爭議能釐清，做適法性監督，整件事都是從事實面處理，不是誰做政治上的決定。

籲管拿出大學校長應有的擔當

潘文忠指出，教育部是大學主管機關，依大學法具聘任權責，中華民國法律明文禁止國立大學教授赴中兼職，「為什麼管中閔沒有責任向社會說明？」教育部未卡管，但管中閔一直不肯勇敢誠實面對疑慮，每次教育部發文台大要釐清，就被說又發下一道金牌，管中閔的擔當誠信應該要擺出來，社會和台大師生有很多疑慮。如果管中閔違法，教育部就不會聘任管中閔為台大校長。