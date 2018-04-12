文大老董登報 再控董事圖謀校產

2018-04-12

〔記者吳柏軒、蔡亞樺、楊雅民／綜合報導〕董座保衛戰！文化大學因校長遴選爭議，引爆董事會內鬥，文大董事長張鏡湖昨登報控訴董事尹衍樑、李傳洪等人圖謀校產，李傳洪則回擊扯太遠。因部分董事運作要拉下張鏡湖，張鏡湖亦遞狀高等行政法院，阻止董事會解散董座職務。

向高等行政法院遞狀保董座

文大去年遴選出新任校長、台灣科技大學特聘教授盧希鵬，但卻爆發董事會內鬥，九旬老董張鏡湖不滿盧獲選，杯葛公文不報教育部，遭其他董事直批影響文大校務，教育部亦四次開罰其一百四十萬元。

但張稱從檢調取得遴選評分表，發現十一名委員有五人將盧的分數打一百分、其他候選人打六十分到六十三分不等，質疑人為作弊，更向法院聲請假處分，暫停文大董事會發出新校長公文書。

張鏡湖昨天更登報控訴董事尹衍樑、李傳洪等人圖謀侵吞文大校產，逼尹、李兩人辭去董事自清，若辭職將登報並上門道歉，若不辭恐有圖謀之嫌，也再次貼出評分表控校長遴選不公，更批其他董事袁興夏、張冠群等人主導舞弊、掏空校產等。

李傳洪籲老董別興訟 齊力辦學

李傳洪則表示，過去廿年來，文大內耗在人事與官司事件，競爭排名節節敗退。他呼籲張鏡湖董事長不要再打官司，希望董事會齊心協力將學校辦好與照顧好學生發展。潤泰集團表示，此為總裁尹衍樑個人私事，不便回應。

文大董事袁興夏日前重申，校長遴選的評分有保密協定，不能證實張鏡湖公布的評分為真，否認舞弊、掏空等情事。文大沒校長，影響校務運作，已發公文獲教育部核准，將可由其他董事主動召開董事會，進行解散董事長職務的議案。

教育部也曾說明，尚未發現文大校長遴選有違法事證，除非查有作弊串聯事證，單靠評分表無法判斷。

據了解，張鏡湖為保衛董座，九日遞狀台北高等行政法院，阻止教育部的行政命令公文。