綠要教部清查管 藍緊咬葉

2018-04-12

〔記者林曉雲／台北報導〕民進黨立委昨天在教育委員會中，一致要求教育部長潘文忠必須先查明台大校長當選人管中閔的各項疑義。立委管碧玲直批，依台大自訂的校長遴選委員會作業細則規定，校長候選人如認為遴選委員有偏頗之虞，具有請求迴避權，但前提是所有候選人的資訊都應要揭露，管中閔未揭露（擔任台灣大獨董）資訊，是台大校長遴選委員會未依法行政，台大校長遴選有重大瑕疵；教育部則回應將對此做進一步研議。

台大校長遴選疑義 須查明才能放行

立法院教育委員會昨天安排社區大學相關修法議程，但不分黨派立委質詢時均關切管案。綠委力挺教育部，要求必須先查明清楚才可放行；藍委則拿內政部長葉俊榮被質疑也赴中授課來轟教育部。

管碧玲強調大學自治自主是為了追求真理，台大校長遴選也是追求真理的過程，政府官員和知識份子不能沒有魄力及擔當，台大要自主自治，但台大卻未依法自治，還錯失兩次補正程序。第一次是教育部退回台大要求說明，校長遴選委員會開會如有人覺得不需動用請求權，程序上也已做了補正，可惜沒有做此事；第二次是校務會議，同樣沒有補正程序。

民進黨立委陳亭妃則表示，台大是國立大學，「卡管與不卡管」已模糊焦點，制度面應更加完整。

國民黨立委柯志恩質疑教育部憑什麼卡管？國立大學遴選委員會選出校長之後，教育部並沒有「駁」的法源依據。但教育部長潘文忠說明，依大學法規定，國立大學校長由教育部聘任，教育部當然要做適法性監督。

管近一個月都不肯出面 葉即刻說明

國民黨立委蔣乃辛則批評，教育部處理內政部長葉俊榮一案完全是兩套標準，葉俊榮說了算數，教育部就相信而未再去查；管中閔如果說明了，教育部會相信嗎？潘文忠駁斥有兩套標準，強調適法性監督標準一致，且葉俊榮部長被質疑的當天已先向各界說明，管中閔被質疑已近一個月卻不肯對外說明。