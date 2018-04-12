法、學界：管中閔列兼職教授、碩博指導已觸法／被檢舉31項赴中疑義 送任職單位查證 週五諮詢會議逐一釐清

2018-04-12

〔記者吳柏軒、林曉雲、鍾麗華、施曉光、蘇芳禾／台北報導〕台大教授管中閔遭檢舉涉及赴中國兼職高達卅一項，學界及法界多認為，依據現行國立大學教授兼職及兩岸相關法規，實質的兼職、兼課、研究等都不准，列名兼職教授、博碩士導師、研究人員等職稱，恐怕也都將觸法。

教育部人事處長陳焜元表示，檢舉案相關資料也已送給管中閔曾任職的機關與學校等回頭查證，預計週五（十三日）召開第二次諮詢會議，逐一釐清。

台大校長遴選選出管中閔，但管不僅被爆料或遭檢舉涉及資訊未完全揭露、未落實利益迴避、掛名論文涉及學術倫理等爭議，更接連被具名檢舉涉及自二○○五年起長期赴中國學校兼職。教育部共接獲卅一項條列事證檢舉；由於台大校務會議擱置校長遴選爭議相關提案而未有共識議決，也無法確認台大校長遴選爭議處理方式或管中閔校長資格適格性，教育部因而依法針對爭議及涉法疑義進行跨部會徵詢及調查釐清。

據教育部迄今獲得檢舉事項，管所涉及赴中國兼職樣態相當多元，多在廈門大學，但其個人簡介也列出華中科技大學、西安交通大學等校兼職，遭檢舉在中國的學校任職樣態則包括兼職教師、博士生及碩士生導師、學分評分委員、學術委員會、計量經濟學研究中心研究人員、講座教授、受邀講者等多種不同職務。

律師黃帝穎分析，依台灣現行制度，只要是兼職、兼課都不允許，不論冠上什麼名稱，兼職教授、博士班導師、研究人員等應都屬違法。但諸如委員會委員等，則需看是否單純掛名，有無明確職權及定期收入等，其中大概只有受邀講者較屬短期學術交流範疇，比較可能是目前法規所允許。

法規僅允許短期學術交流

台大機械系教授陳炳煇也認為，面對中國學界，即使象徵性的客座教授聘書，台灣學者要領取都須很小心，至於管中閔赴中兼職，須看實質是否有授課，講學有無涉及提供學分或學位學分評定等。研究指導則要區分，只能學者對學者，不能是台灣學者對中國學生，否則也觸法。

內政部長葉俊榮被指在浙江大學光華學院講學，昨又傳出在中國中南財經法政大學的官網上，葉俊榮也列為學者陣容之一。黃帝穎認為，看待葉跟管要一視同仁，但葉的狀況相對單純，葉赴中時並無公職或學校行政職，只需要看他的學術行為是否符合教育部短期學術交流的容許範疇。

葉俊榮赴中 有經台大核准

黃帝穎說，管中閔被檢舉兼職時段多牽涉到擔任政務官、學校行政主管職，具有公務員身分，受到兩岸人民關係條例、教育人員任用條例乃至公務員服務法，以及國家機密保護法等限制，如管卸任公職後還需管制一到三年不等才能赴中，情況比葉複雜。

台大表示，經人事室調閱當年資料，葉俊榮該次短期講學有請假並經核准。內政部昨晚說明，葉俊榮在前天記者會上已清楚表達講學的部分，只有浙江大學二十七天的短期講學。行政院發言人徐國勇表示，葉當時是在台大教書，不是當官，與擔任行政職的人不能出去是兩回事，且葉俊榮前天已出來面對說明；但管中閔到現在都還沒向教育部解釋。