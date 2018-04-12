廈門推對台60條 我官員：勿忘平潭教訓

2018-04-12

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國國台辦發言人馬曉光昨在例行記者會表示，各地各部門繼續加大力度推進卅一條措施落實，包括浙江省溫州市已落實同等待遇廿四條、福建省廈門市也頒佈六十條具體措施。陸委會官員則說，台商對中國大陸貢獻卓著，中方本應善盡照顧台商的責任、維護台商權益，相關措施應儘快具體落實，不要口惠而實不至。

ＢＢＣ：平潭特區 台商夢碎

國台辦主任劉結一昨在博鰲與台商午宴致詞時表示，大陸對台卅一項措施正在加緊落實，許多措施已到位，有些省市已走在前列；大陸將繼續擴大兩岸經濟、文化交流合作，與台灣民眾分享大陸發展機遇，不過，他重申，堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍任何台獨分裂圖謀行徑，並呼籲台商「共擔民族大義」，為推進祖國和平統一進程做出新貢獻。

前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長隨後致詞指出，近兩年在大陸經濟轉型升級下，台商經營是有困難的。大陸公布的對台卅一條，雖不是「所期待的全部」，但這是一個好的開始，期待國台辦能儘快公布具體施行細則，並加以落實。

馬曉光在例行記者會宣稱卅一條措施新進展，包括有關部門正在積極研究將台灣同胞納入文化領域獎項評選範圍的具體辦法。目前已有兩個銀團貸款試點專案成功落地，落地項目金額六．三億元人民幣，台資銀行參與額度共計五千五百萬元人民幣。

相關官員說，廈門因地理位置，號稱是兩岸對接的前沿平台，但過去推出的優惠政策，並沒有讓台灣民眾真正感受到。而中國過去在福建推出海西區、平潭島、自貿區，其相關優惠措施也並未真正落實。

以平潭島而言，是中國吹捧的「對台特區」，中方曾宣稱要把平潭變成「兩岸共同家園」，當時喊出第一年免租金、一年後押金減半收取，並以「一天一個億」的力道來吸引台商，但根據「英國國家廣播公司」（ＢＢＣ）上月報導，七年過去了，當地還是荒涼一片，大批台商夢碎離場。