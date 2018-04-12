參與WHA 吳釗燮：前提是不被矮化

2018-04-12

無法接受「掛在中國轄下的觀察員」

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（ＷＨＡ）下月登場，中國全面封殺使我今年獲邀參與機率更低。外交部長吳釗燮昨在立法院答詢表示，我方參與ＷＨＡ或世衛組織（ＷＨＯ）的重要前提是「台灣不被矮化」，我方無法接受「掛在中國轄下的觀察員」。

立法院外交委員會昨邀請外交部長吳釗燮與衛福部次長何啟功等官員列席會議，就ＷＨＡ參與案報告並備詢。

吳釗燮報告時說，雖獲邀機率低，但我方絕不放棄，仍全力爭取參與ＷＨＡ與ＷＨＯ。民進黨立委王定宇質詢時則接續詢問吳釗燮，對於以「掛在中國轄下的觀察員」身分參與的態度？吳釗燮說，「這是我們沒辦法接受的」，我方參與國際活動的重要前提就是「台灣不被矮化」。時代力量立委林昶佐質詢時同樣提醒吳釗燮，不能用「馬英九政府模式」參加ＷＨＡ。

美方去年曾譴責世衛 未邀台灣與會

吳釗燮指出，我方今年洽請友邦提案與說明中，都強調是台灣代表二千三百萬人民參與世衛大會。外交部國組司長徐佩勇答詢時透露，我與多個友我國家磋商研討推案，其中美國直接與我接觸的層級達「國務院副助卿」；友我國家為我洽助時，也特別說明其國家「一中政策」和「一中原則」不同，「和ＷＨＯ各層級官員都講得非常清楚」。

由於美國國務院三月底時甫向美國國會提交美國行政部門協助台灣參與ＷＨＯ的最新報告。徐佩勇說明，該報告有多項內容「是過去報告裡沒有的」，包括寫明美國會和理念相近國家共同合作，協助台灣參與ＷＨＡ；美國前衛生部長普萊斯去年在大會中譴責（condemn）ＷＨＯ沒能邀請台灣參與；另也肯定台灣在醫衛方面擁有世界級的實力。

關於ＷＨＡ期間場外活動，多位立委希望政府努力促成我與美國、日本及加拿大等國部長級官員的雙邊會談。吳釗燮表示，「可能性當然是存在的」，目前正在努力中。王定宇也提及，美國在台協會內湖新館將於六月落成，開幕典禮正好是ＷＨＡ之後，或可邀請美國衛生部長來台。