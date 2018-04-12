海軍明操演 總統將登艦校閱

2018-04-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍海軍近日動作頻頻，國軍也將有所回應。國防部昨表示，總統蔡英文明日將赴海軍蘇澳基地，視導要港防衛與快速應變能力測考。據悉，蔡將登上軍艦視導演訓，除我國四型一級作戰艦外，以雄三超音速反艦飛彈為主要武裝的錦江艦、沱江艦，也將投入操演。這是前總統馬英九於二○一四年登艦校閱演訓以來，我國總統再度參與相關演訓，也是蔡上任以來首次。

國防部表示，有鑒於國際及區域安全情勢的變化，為強化國軍戰備整備、快速應變能力，總統本月十三日上午將以三軍統帥的身分前往海軍蘇澳基地，進行國軍要港防衛與快速應變能力測考視導行程。未來也將安排系列性相關測考行程，實際瞭解國軍在國土防衛的戰備狀況，確保國家安全、讓國人安心。

根據農委會漁業署的射擊通報單顯示，我國自昨日至四月十六日將實施「對海（空）實彈射擊」，最大彈道高度為海平面起算四千英尺（約一千二百一十九公尺），對空、海危險區域則包括整個蘇澳港外海。據悉，除我國四型一級艦皆會參與操演外，包括沱江級、錦江級巡邏艦也將加入演訓，軍方亦安排劍龍級潛艦、獵雷艦等確保航道安全。

這是總統蔡英文上任以來，第一次登上艦艇校閱海軍艦隊操演。前總統馬英九則在二○一四年九月十七日登上基隆級「左營號」驅逐艦，除了我國四型一級作戰艦、錦江艦、光華六號飛彈快艇、獵雷艦和潛艦外，另也安排S-70C反潛直升機參與反潛演練。

民進黨立委羅致政分析，國安團隊改組後，此舉也有助於加強三軍統帥形象，並為新任國防部長打氣；此外，總統此番視察，也是對中國近期軍事動作的反應，但相對於中國，我方舉措較為溫和。

民進黨立委王定宇認為，雖國軍此次演訓並非計畫性地和中國互相針對，不過，我國建軍備戰，就是為防範中國威脅，中國軍事行動威脅對象則包含台灣，屬「必然性的巧合」。我方應謹慎因應，除保衛我國安全，也應在國際社會扮演適當角色。