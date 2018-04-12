美助我造潛艦 劉結一嗆台挾洋自重

2018-04-12

〔記者鍾麗華／綜合報導〕美國國務院日前公告對台潛艦「行銷核准證」，外傳新任白宮國安顧問波頓可能於美國在台協會新辦公室落成之際訪台，中國國台辦主任劉結一昨受訪表示，美國「打台灣牌」不是從今天開始，從前沒有得逞，這次更不會得逞；台灣一些人挾洋自重，實際上是自欺欺人，傷害的是廣大台灣同胞的切身利益，希望有關方面不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

劉結一昨接受媒體聯訪時做出以上表示。陸委會則指出，陸方必須審慎言行，切勿惡意將兩岸關係往負面方向引導，也必須認清造成當前兩岸僵局的癥結只有一個，就是中國大陸迄今不願面對兩岸分治、不願面對中華民國客觀存在的事實；一味空言批判、妄下論斷，對促進兩岸和諧往來並無助益。

國台辦發言人馬曉光在昨天的例行記者會也表示，外部勢力打「台灣牌」，損害的是「兩岸同胞的共同利益和中華民族的整體利益」，但「玩過了頭也會傷及他們的自身利益」。他也再次正告台灣當局，「挾洋自重，必將引火燒身」。

馬曉光稱，中方堅決反對美台之間進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美國以任何藉口向台灣出售武器。台灣問題事關中國主權和領土完整，牽動著十三億中國人民的民族感情，在維護國家核心利益問題上，中方不會有絲毫含糊。