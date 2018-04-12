台美國防工業會議 聚焦造潛艦

2018-04-12

5月10日高雄召開 洛馬、雷神、諾格等大咖出席

〔駐美特派員曹郁芬、記者涂鉅旻／綜合報導〕美台商會十日在華府宣佈，首次台美國防產業論壇將於五月十日在台灣高雄漢來大飯店召開。與會者將針對造船、資安與航太三大議題進行分組討論。預料美國協助台灣建造潛艦將是會議焦點。

針對造船、資安與航太 分組討論

台美官方人士都證實，美國政府已批准出口執照，同意美國防業者可向台方簡報與討論潛艦合作方式，「商售」是其中可行方式之一。美台國防業者過去幾年已針對造船、資安與航太三個領域的可能合作範圍，在美台國防工業會中密集交換意見。

由「台灣國防產業發展協會」主辦的這場國防產業論壇，預定邀請官員發表午餐演說，但美台商會並未公佈主講者名單。

美台商會會長韓儒伯與美國國防工業代表將於五月七日至十日訪台，除了出席會議，也將拜會蔡英文政府官員，包括洛克希德馬丁、雷神、諾斯諾普．格魯曼等國際軍火大廠都會派人出席。

據了解，美方參訪團在五月七日拜會我方政府人士後，將參訪趨勢科技公司，研討台美資安相關議題，隔日則到桃園中科院、台中漢翔公司，進一步了解我國軍事科研及航太產業能量。五月九日則拜訪台灣造船、中鋼等公司，主要針對「國艦國造」等議題進行交流。

鼓勵我方廠商 切入美國防供應鏈

知情人士表示，美國政府批准我國「潛艦國造」相關行銷許可證，但這只是第一步，後續端看我方廠商能否提供相關能量，以及兩國廠商有無進一步合作空間，雙方皆抱持開放態度。

該人士表示，此次「台美國防工業會議」另一個積極目的，即是鼓勵我方廠商「不要只看到國內國防市場這塊餅」，應進一步提升實力，通過美方國防產業相關標準檢定，甚至打入美方供應鏈。

自二○○二年起，美台商會每年都在美國舉辦「台美國防工業會議」，去年十月在台美國防工業會議上，台灣國防部提議未來每半年一次，在台、美輪流舉行會議。在雙方廠商簽訂備忘錄後，由台灣業者組成的台灣國防發展協會，成為台灣的主辦單位。