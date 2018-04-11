追馬英九賤賣三中案 北檢「扣押」7份卷宗

2018-04-11

釐清鑑價過程有無遭低估

〔記者錢利忠、施曉光／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨三中黨產案又有新進度，昨指派檢察事務官到國民黨委託的法律事務所，調閱連戰擔任國民黨主席期間，於二○○四年間委託律師處理有關三中等黨產列冊的相關文件；因馬英九於二○○五年八月接替連戰擔任黨主席，同年底即處分三中，為釐清鑑價過程有無遭低估等疑點，才另調閱舊資料進行比對。

北檢根據連戰當年所清查的黨產列冊，得知國民黨從連戰當黨主席之前的三個月，至連戰將黨務交接給馬英九的同月，即二○○○年三月至二○○五年八月，國民黨的資產淨額自八○八億元降至三一一億元，主要是認列七家控股公司的投資損失，以及支應黨務經費所致。

檢赴律師事務所調閱資料

為追溯國民黨處分黨產的脈絡，檢方從馬英九的前手連戰當黨主席期間開始查起，連戰自二○○○年六月接任黨主席後，即將清理黨產列首要任務，曾委託法律事務所及律師，全面檢視所有登記在國民黨名下，以及黨營事業名下的土地及房產。

去年十二月二十一日，北檢曾到國民黨中央黨部翻查及掃描三中黨產相關文件，以及國民黨中常會的會議紀錄；由於連戰曾委由全國律師公會及會計師公會所推薦的兩位會計師及律師，針對國民黨所列冊的土地、房產等黨產進行覆核的作業，甚至還有「檢視報告書」，檢方相當重視。

據了解，連戰擔任黨主席期間謹言慎行，就連國民黨高層與律師就黨產商談的內容也都有相關紀錄留存，為釐清馬英九接任黨主席之前的黨產淨額，檢方曾六度赴國民黨中央黨部、九度赴黨營事業中央投資公司調閱資料，昨另針對當年負責處理黨產的黨高層與律師談話的內容，向該律師事務所調閱相關紀錄。

國民黨：索資變扣押 一度爭執

國民黨行管會主委邱大展指出，原本檢方通知是要前來「索資」，要帶走二十四件黨產處分案相關卷宗資料，雙方因此一度發生爭執，最後檢方以「扣押」名義帶走七份卷宗；北檢昨澄清，只有調閱資料，沒有搜索，偵辦細節不公開。