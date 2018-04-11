小英：對外順勢操作 台灣也是棋手

2018-04-11

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國川普政府拉攏與台灣關係，有人擔心台灣是否成為川普總統做為抗衡中國的「棋子」，蔡英文總統在昨晚播出的電視專訪裡表示，不要小看台灣二千三百萬人，這不是一個很小的人口數，無論是經濟還是國防，我們有相當的實力，很多人說我們是別人的棋子，但不要忘了，「我們自己也是棋手」，就順勢操作。

總統說，台灣面臨的外部情勢越來越複雜，變動性越來越大，對國安團隊是一個很嚴酷的考驗，包括怎麼樣順勢操作。

對於國際生存，蔡認為，要堅定維持基本立場，即主權獨立，這不但是國防的強化，最重要的是一個國家的戰略及外交，能不能充分發揮出來，變成是國家整體的保護者。

總統並說，為什麼講順勢，以我們國家的規模與實力，要逆勢操作幾乎是不可能，我們同時也必須強化國防，才能夠嚇阻潛在的敵人。

堅持主權獨立 強化國防

總統說，我國一步步在做國防自主，中科院這次招募兩千名年輕的工程師，大幅擴增能量，國防的加強取決於政府有無決心，投入必要的資源，就會有人比較有意願來協助你。

談到募兵情況，以及有無可能恢復徵兵制？總統認為，好的募兵制不必然會比單純的徵兵制差，因為募兵至少服役三年，還可以再延續，軍人可以被有效且充足的訓練，也比較有經驗。而且如果徵兵讓所有役男都去當兵，那社會所需的人力一定會緊縮，所以現在是希望持續改善，讓它變成是好的募兵制。

總統強調，政府推動的年改對於現役軍人的退休方案比現在好很多，募兵更順暢，很多年輕人都願意考慮去當軍人，做為生涯的選項，因此國防部的報告說，沒有不足的現象，倒是軍官階層需要加速補足，不過，也不是一年全部補足，而是逐年補，不能說今年沒有全部補足，就說是募兵不足。

對於年底選舉的挑戰，蔡總統認為，政府不是沒有成績單，她希望執政團隊傾巢而出，對社會講清楚，花了兩年埋頭苦幹的結果，做了什麼，現在有什麼效果。她也說，現在各式各樣的改革如果在馬政府八年執政時就做的話，政府現在就不會受到這麼大的時間壓力，並產生急行軍的執政態勢。