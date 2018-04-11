盼游錫堃回宜蘭選 陳金德：避免縣政黑暗4年

2018-04-11

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨近日傳出力拱前行政院長游錫堃返鄉「回鍋」參選的聲音，宜蘭縣代理縣長陳金德昨指出，他支持游參選，避免縣政黑暗四年，這是宜蘭「萬幸」。

游支持黨的提名人

游錫堃辦公室則回應，民進黨在宜蘭已經完成縣長參選人提名，游支持黨的提名人選，也期盼鄉親與黨員都能支持相挺，共同守護宜蘭價值。

游錫堃與前行政院長蘇貞昌，都被外界力拱為民進黨參選新北市長；高雄市長陳菊前日與蘇貞昌會面時力勸參選，態勢似乎底定。但宜蘭縣選情，民進黨雖已提名陳歐珀，但黨內雜音仍多，遲遲沒有完成整合；最近地方傳出，應力請游錫堃返鄉參選，延續綠色執政。

陳金德昨被問及此事時表示，要為游講幾句公道話，上個月他與游參加水利會春分活動，親耳聽到游說對參選新北市自始至終沒有意願，新北市當地議員可能認為游上次選得好、民調也高，才希望游參選。

陳金德表示，以目前宜蘭氛圍，如果游肯點頭回宜蘭參選縣長，擔下艱鉅任務，那對縣政來講是非常好的事情，可以解決民進黨困境，避免未來四年縣政陷入黑暗的擔憂，對宜蘭而言是「萬幸」，他個人會支持，也呼籲游慎重考慮。

至於民進黨已提名陳歐珀，陳金德指出，立委吳秉叡在新北市長的投入幾倍於他人，但吳退了；宜蘭市長江聰淵準備宜蘭縣長選戰，也投入很多且取得領先，但江也退了。

陳金德說，宜蘭縣未來發展是「重中之重」，最需要優先考慮；其次是民進黨要延續優良執政；最後才是考慮政黨提名制度，如果滿足政黨制度而犧牲宜蘭發展，這制度是假的；如果為滿足宜蘭發展與延續執政，就算傷害政黨提名制度，這是不得已的。