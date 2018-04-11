北市再度禮讓柯P？》蔡話沒說死 黨政高層：關鍵點在基層

2018-04-11

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席蔡英文九日受訪表示，台北市長提名或不提名，溝通整合過程「非常複雜且多層次」。黨政高層指出，是否禮讓現任市長柯文哲或提自己人，蔡英文未把話說死，「關鍵點就在基層」。

黨政高層指出，北市長提名至少有四個層次需要考量。第一是基層。民進黨基層及議員能否接受與柯合作？第二是黨內派系。各派系是否能接受與柯合作？第三為中央政府。若由柯連任市長，對民進黨中央執政的各項政策好或不好；最後則是國家層次，也就是台灣主體意識問題。

他指出，若各層次答案都是肯定的，禮讓柯當然沒問題，然而現階段，各層次的答案卻可能互相衝突。例如，基層可能認為不應與柯合作，各派系卻認為可接受柯文哲，蔡總統才會強調「這是複雜整合過程。」

據了解，柯文哲自年初起嘗試與民進黨各派系大頭接觸。包括農曆年前透過管道，以請益之名盼拜會蘇系掌門人、前行政院長蘇貞昌，不過，兩人最後未見面。

民進黨秘書長洪耀福昨接受電台訪問表示，國民黨北市長人選未定，民進黨北市佈局不急於下定論，北市選戰較複雜，對政黨來說「會想得比較多」，但各方面思考，都不代表最後決定。他強調，要思考現階段對台灣來說，誰是最重要的敵人，「柯文哲不是我們的人，但現階段最重要的敵人還是國民黨」。

提醒支持者 敵人不是柯是國民黨

洪說，民進黨很重視基層聲音，也會與里長、議員、縣市長參選人充分理性討論這個問題。柯做為政治人物，對台灣價值及基層對柯的意見，都必須面對。

外傳蔡英文與柯文哲夫婦見面，表達禮讓柯的決定，洪耀福否認曾答應柯要禮讓。至於是否擔心柯文哲在二○二○年直攻選總統？洪表示：「從來不擔心這件事。」

黨政高層指出，洪耀福是藉此提醒支持者，「敵人不是柯文哲，而是國民黨」，即使無法說服支持者認同柯文哲是自己人，至少要傳達敵人是國民黨。