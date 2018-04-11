傳話民進黨勿提名蘇？侯友宜：聽聽就好

2018-04-11

〔記者賴筱桐、邱書昱、何玉華／新北報導〕民進黨秘書長洪耀福昨接受廣播專訪時爆料說，農曆年前後，曾有自稱代表前新北市副市長侯友宜的人傳話，盼民進黨不要提名前行政院長蘇貞昌選新北市長。侯友宜對此笑說：「這我第一次聽到，聽聽就好。」

對上老長官 壓力來自於自己挑戰

侯友宜競選辦公室則回擊，指有洪耀福人馬傳話，一旦侯友宜參選，洪耀福會立即瘋狂，但因這不是洪耀福本人的說法，也不是很有常識的訊息，所以該辦公室並未查證。

對於民進黨擬徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，記者詢問侯友宜碰上老縣長又是老長官是否會有壓力？侯說，老縣長在新北市做很多年，「我的壓力還是來自於自己挑戰」，把事情做好最實在。

蘇貞昌在台北市保安宮宣布參選台北市長時，曾舉美國華盛頓總統「可以選第三任而不選」，說明自己不會在台北縣選第三次，如今受到外界質疑；侯友宜回應時，深深嘆了口氣說「過去的事情勾勾纏，老縣長跟神明說的事，跟神明說清楚就好了」，非常歡迎老縣長願意為新北市做事，我們一起努力讓新北市更好。

候友宜昨與高雄市左營、楠梓區國民黨市議員參選人李雅芬合拍宣傳照、錄音拜票；侯笑稱自己是講話憨慢（台語）的人，幫自己還是幫別人錄音，都很不容易。他希望這次選舉大家團結，一起贏得勝利。

對於民進黨內部傳出蘇貞昌民調與侯友宜接近，侯友宜表示，他不了解民調，到底差多少贏多少都沒關係，只要認真做事市民就會肯定。

地方人士說，侯友宜陣營長期以來採取低調、冷處理的競選策略，避談相關議題，侯面對媒體詢問時，總以「內心坦蕩蕩、禁得起檢驗」等回應，四兩撥千斤地把民進黨的攻擊輕輕帶過。

競選活動起跑以來，侯友宜競選辦公室定調，盼把鎂光燈聚焦在政策論述，少一點政治口水，不談藍綠，多討論議題的是非對錯，若策略運用得宜，可望獲得中間選民的青睞。