洪耀福：侯營有人傳話 勿提名蘇

2018-04-11

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨擬徵召前行政院長蘇貞昌參選下屆新北市長，對決國民黨新北市長參選人侯友宜。黨內人士昨指出，侯的民調「最高就是目前這樣」，不可能再攀升，過去民進黨尚未有「蘇貞昌」這選項，但黨派出最強人選後，就會有極大差異。

蘇侯民調相當 民進黨必勝

媒體人周玉蔻昨晚在臉書PO出民進黨民調指出，蘇貞昌對侯友宜的支持度是三十九％比三十九．一％，僅落後○．一％；游錫堃三十一．五％對侯友宜四十六．二％；吳秉叡十九．七％對侯友宜五十五．二％。「蔡英文主席就是用這份（民調）勸進蘇貞昌」。

對於周玉蔻揭露的民調資料，民進黨發言人Kolas昨晚澄清，民進黨並沒有做此份民調，不知此數據資料從何而來，因為游錫堃之前就已表達無參選新北市長意願，黨部的民調自始至終並未將游放入民調選項。

民進黨秘書長洪耀福昨於廣播訪問中表示，前行政院長蘇貞昌未表態前，民調就與侯不相上下，若蘇代表民進黨參選新北一定贏，「新北我們必勝！」洪並說，選戰佈局是黨秘書長負責，若新北選輸，他會辭職。

洪耀福說，侯友宜最大包袱就是現任新北市長朱立倫八年執政表現，若蘇貞昌參選，就會形成蘇八年政績與朱八年政績的競爭比較，也會凸顯侯的缺點。他認為，侯與侯旁邊的人一定很憂慮和蘇對陣，蘇擔任行政院長時，侯是警政署署長，「署長對上自己長官，侯會有很大心理壓力」。

洪耀福更爆料，有人自稱代表侯友宜向他們傳話，「希望民進黨不要提名蘇貞昌選新北，如果侯當市長，二○二○年總統大選會中立。」但洪說，因非侯本人說法，他並未查證，政黨提名有總體戰略考量，這種傳話對民進黨沒意義。

針對前總統陳水扁影射民進黨擬徵召蘇貞昌是因派系考量，洪耀福表示，任何提名都會有黨內聲音，會「在雜音中挺進，前進中整隊」，新北市黨內整合沒太大問題。

對於陳菊說不應散播失敗主義，民進黨正國會立委高志鵬昨在立院受訪表示，「那洪耀福就不應說，如果失敗他要辭職。」

針對侯陣營質疑蘇貞昌說過不會在北縣選第三次，洪耀福說，選戰沒有「陰謀」而是「陽謀」，「光明正大，直球對決就贏他了」，且這不是蘇「求來」或「搶來」，而是在此情勢下，蘇需要這樣。民進黨立委張宏陸強調，蘇若代表黨選新北，是「承擔」。