汽車關稅失衡 川普批愚蠢貿易

2018-04-11

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易爭端持續拉鋸，週一美國總統川普又批評美中汽車關稅政策明顯失衡且「愚蠢」。川普經濟幕僚則護主指出，川普用關稅警告中國數十年來的不當貿易作為，是為了捍衛美國利益，做法「很有膽識」。

川普週一早上在推特發文指出，美國對中國進口汽車關稅僅二．五％，中國對美國進口汽車關稅卻達二十五％，「這聽起來像是自由或公平貿易嗎？不是，像愚蠢的貿易，且（這種結構失衡）已經持續很多年了。」另一方面他又表示看好美中達成協議、「可能」化解貿易爭端，但「倘若無法做到，他們將須支付相當高的關稅，才能在我國做生意」。

白宮經濟顧問委員會主席庫德洛接受CNBC訪問指出，川普擁有別人所沒有的「膽識」，將這個問題攤在公眾目光下，還設定可能包括關稅的解決程序，所幸這個過程主要還是透過協商，「我不知道是否會實施關稅」。

白宮國家貿易委員會主席納瓦洛也投書英國「金融時報」指出，中國破壞世貿組織（WTO）每項規則，讓自己的國內生產總值（GDP）由二○○一年的一．三兆美元，擴增至去年的十一．二兆美元，而這段期間美國流失了逾六萬座工廠和數百萬份製造業工作機會。他強調，川普對中國祭出關稅措施，是為了捍衛美國的利益。

但美國前財長桑莫斯指出，採取貿易恫嚇對美國而言，並非是有效的策略，反而會使世界上大部分國家站到中國這邊，這不僅讓中國更容易抵制美國，且削弱美國制裁的效力；諾貝爾經濟學獎得主史蒂格里茲也警告，川普威脅對貿易夥伴的產品課稅，樹立了非常危險的先例。