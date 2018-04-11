中國拒絕停止補貼2025計畫產業

2018-04-11

美中貿易談判卡關主因

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博引述知情人士指出，美中貿易談判正陷入僵局，因雙方上週談判已破裂；中國國務院副總理劉鶴上週四告知美國官員，華府要求中方停止對「中國製造二○二五」計畫相關產業的補貼，已確定回絕。意味著美中欲達成協議來化解爭端，仍有一段路要走。

美中談判破裂後，川普上週四就指示美國貿易代表署研究再對中國一千億美元進口產品加徵關稅，對中國進口課稅總額達一五○○億美元。一名緊盯中國國家主席習近平博鰲論壇演說的白宮官員表示，美方歡迎加強智慧財產保護，但「行動勝於空談」；習在博鰲演說後，人民日報評論就指「擴大對外開放絕不會以犧牲中國的國家利益為代價」，暗示會繼續資助「中國二○二五」。

白宮官員說，川普政府的一致觀點是，中國不只強迫外企技術轉讓，且官方還指使智慧財產（IP）竊盜行為，已危害到美國就業；中國在機器人、航太、人工智慧等戰略發展領域，透過政策強迫外企技轉。

消息人士指出，在華府對中國提出縮減資助高科技業的要求前，中國官方曾開出條件，包括進口更多液化天然氣、農產品、半導體、精品等，且加快開放金融業、給予美國公司更多進入中國電子商務市場管道，以減少美國對中貿易逆差五百億美元。

劉鶴表示，中方對於和美國談判抱持開放態度，但不會在目前條件下開啟談判；一旦美國總統川普想要掀起貿易戰，習近平已準備好強力反擊；這意味著美中貿易爭端將無法很快解決。據指出，中國還準備拉攏和美國有爭端的經濟體，考慮提供歐盟和日本、墨西哥等國重大投資的優惠。