2018-04-11

記者鄒景雯／特稿

國民黨的老蕭，帶著一群台灣企業主到博鰲論壇，去給習近平總書記微笑去了。習大大，挺著肚子，向後微傾，這身形，站著給老蕭等一行台灣人講著：「堅持九二共識、反對台獨」。這是什麼意思？習近平是研究過的。

十九大之後，習近平現在忙著處理川普對他與他所統御的國家重拳直擊，台灣議題是張華府正在打的牌，藉著博鰲這個台子，習大大一方面在開幕式宣示中國將放寬市場准入等開放措施，一方面也在場邊「適度地」與台灣來人通通氣，當然有他的意思要表達。

為什麼只有七分鐘，連往年的坐下來三十分鐘都維持不住？北京私下是這樣描述老蕭的。他們說，蕭萬長是老朋友，他身體不好，有「經濟問題」，不接台灣地氣。短短幾句話，很是傳神的做了人物定位。

所謂的「老朋友」，就真的是老朋友，例如連戰、洪秀柱等，都算是確認不會對共產黨有害的老朋友，但是老朋友也就只是老朋友，老朋友來了，可以喝茶吃飯敘舊聊天，到處走走，禮數都有了，然自認接地氣的中國共產黨心裡有數，台灣已經政黨輪替，這些老朋友對於兩岸發展已難有突破性貢獻。何況，持續在國內嚴厲掃貪打腐的習政權，這時候怎好給兩岸釋放出他與少數政商闢室私談、過從甚密的形象？於是，雙方各講個三分鐘，一分鐘過場，達成對美揚威、對台統戰目的，即走完所有台步。

老蕭的工具性，其實反映了習政權當前的幾個對台作為，首先是對兩岸關係要有貢獻，需要「新朋友」，這點涉台系統確實正在台灣四處打探與物色；其次是以施惠為名拉住台灣的手段不變，所謂「讓廣大台胞、台企獲得實實在在的好處」，但是捨棄了長期以來在兩岸互動上佔有優先地位的國共論壇，而在博鰲論壇演出，路徑上顯然有了區別。

不過，對岸這樣的安排，訊息傳回到台灣國內，還產生了另一層效應，前不久，朱立倫才跑了一趟中國，與國台辦主任劉結一會面，比下了「一中各表」的吳敦義；這回，老蕭雖然只有讓國人笑翻的七分鐘，但是好歹有機會聽訓於習大，又讓朱立倫給矮了半截。失去政權的國民黨被共產黨這般耍弄於股掌之間，實在連雞肋都不如。問題是，老共想要在對台工作上轉進，又非這麼「務實」不可。這樣的光景，不知道有多少國民黨人還有骨氣？看得清楚？