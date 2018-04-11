蕭習站著談 全程僅7分鐘

2018-04-11

〔記者鍾麗華／綜合報導〕博鰲亞洲論壇昨開幕，中國國家主席習近平在開幕式前接見由前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長率領的台灣代表團，據現場人士轉述，「蕭習會」整個過程約七分鐘，比先前外傳的半小時大為縮水，習發表約三分鐘講話。外界原預期「中國對台卅一項措施」為此次會晤的重點議題，但習並未提到。

習未提具體惠台措施

蕭萬長是在中共十九大後，習近平首度會見的台灣政界人士，先前外傳「會有好消息」、可能觸及「對台卅一項」，但外界預期全落空。據轉述，會場不僅未擺放椅子，眾人站著說話，雙方僅握手、拍照、寒暄就佔去大多數的時間。

習在會中重申，台灣問題攸關中華民族的根本利益，一定要「堅持九二共識、反對台獨」，「希望兩岸同胞共擔民族大義、共推祖國統一進程，共圓中華民族偉大復興的中國夢。」

習說，今年是中國大陸改革開放四十週年，中國大陸的發展，「功勞簿上要記上我們台胞、台企」，接下來兩岸前景一定是很光明的；他說，「兩岸一家親，我們願意繼續同台灣同胞分享大陸發展機遇」，讓廣大台胞、台企獲得實實在在的好處。

蕭萬長昨晚舉行記者會表示，他當面告訴習，儘快提出對台卅一條的施行細則並確實落實執行，習則頻頻點頭。

對此，陸委會主委陳明通受訪指出，經濟發展與政治改革猶如鳥之雙翼、車之兩輪，要能相向而行，才能飛得平衡、走得穩當，希望大陸在經濟開放後，在政治革新及民主化有進一步前瞻性做法。

陸委會也發表書面聲明，呼籲中國大陸尊重台灣民意對兩岸關係及台灣未來發展的選擇，不要一再採取威嚇施壓的手段處理兩岸關係。