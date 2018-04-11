博鰲論壇／習皇吹開放市場 被批老調重彈

2018-04-11

金融時報分析 未說明何時執行

中國一向說得多做得少

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家主席習近平昨在博鰲論壇開幕演講中公布，將大幅放寬市場准入、加強智財權保護及調降進口商品關稅等；但隨後中國官媒人民日報發文暗示，這些開放措施不適用於美國。英國「金融時報」分析指出，習宣布措施都是先前就公布的，且未說明何時會執行，中國一向是說得多、做得少。

習近平表示，今年中國將大幅放寬市場准入，在金融業方面，將加快保險業開放進程、放寬外資金融機構設立限制，及擴大外資金融機構在中業務範圍；去年底宣布的放寬銀行、證券和保險業外資持股比重限制等措施，要確實執行。

他還說，汽車、船舶、飛機等少數未完全開放行業，現已具備開放基礎，將儘快放寬外資持股比重限制，特別是汽車業的外資限制。

習宣布，今年將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低其他產品進口關稅，以擴大進口，促進經常帳項目收支平衡；同時將創造更有吸引力的投資環境，以吸引外資，並重組國家知識產權局，加強執法力度，保護在中國外企的智財權。

人民日報暗示 開放不適用美國

但習近平暗批川普重回冷戰思維，且「妄自尊大和獨善其身」，只能四處碰壁；人民日報在習演說結束後發表評論，指這些擴大措施不適用那些「違反世貿組織（WTO）規則」、動不動就對別國發動貿易戰的國家；顯然是指美國。

中國內部不少人質疑，習宣布開放市場恐怕是迫不得已，因「美國已施壓成功」；但人民日報強調，中國主動擴大進口，是「早有安排的」，中國一直按照自己開放的時間表和路線圖。

習選擇不與川普正面衝突，週二亞股普遍上揚。凱基證券駐上海策略師陳浩表示，習有關放寬市場准入和擴大進口等談話，被視為採低姿態，目的是要減輕貿易摩擦，因中國對美國擁有龐大順差，當然不希望貿易摩擦進一步擴大。

  • 中國國家主席習近平昨在博鰲論壇開幕上公布將大幅放寬市場准入等，但被批都是先前就公布的措施。（美聯社）

    中國國家主席習近平昨在博鰲論壇開幕上公布將大幅放寬市場准入等，但被批都是先前就公布的措施。（美聯社）

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