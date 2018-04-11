博鰲論壇／習皇吹開放市場 被批老調重彈

2018-04-11

金融時報分析 未說明何時執行

中國一向說得多做得少

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家主席習近平昨在博鰲論壇開幕演講中公布，將大幅放寬市場准入、加強智財權保護及調降進口商品關稅等；但隨後中國官媒人民日報發文暗示，這些開放措施不適用於美國。英國「金融時報」分析指出，習宣布措施都是先前就公布的，且未說明何時會執行，中國一向是說得多、做得少。

習近平表示，今年中國將大幅放寬市場准入，在金融業方面，將加快保險業開放進程、放寬外資金融機構設立限制，及擴大外資金融機構在中業務範圍；去年底宣布的放寬銀行、證券和保險業外資持股比重限制等措施，要確實執行。

他還說，汽車、船舶、飛機等少數未完全開放行業，現已具備開放基礎，將儘快放寬外資持股比重限制，特別是汽車業的外資限制。

習宣布，今年將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低其他產品進口關稅，以擴大進口，促進經常帳項目收支平衡；同時將創造更有吸引力的投資環境，以吸引外資，並重組國家知識產權局，加強執法力度，保護在中國外企的智財權。

人民日報暗示 開放不適用美國

但習近平暗批川普重回冷戰思維，且「妄自尊大和獨善其身」，只能四處碰壁；人民日報在習演說結束後發表評論，指這些擴大措施不適用那些「違反世貿組織（WTO）規則」、動不動就對別國發動貿易戰的國家；顯然是指美國。

中國內部不少人質疑，習宣布開放市場恐怕是迫不得已，因「美國已施壓成功」；但人民日報強調，中國主動擴大進口，是「早有安排的」，中國一直按照自己開放的時間表和路線圖。

習選擇不與川普正面衝突，週二亞股普遍上揚。凱基證券駐上海策略師陳浩表示，習有關放寬市場准入和擴大進口等談話，被視為採低姿態，目的是要減輕貿易摩擦，因中國對美國擁有龐大順差，當然不希望貿易摩擦進一步擴大。