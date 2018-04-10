胖小孩暴增 亞太17年多38％

2018-04-10

健保成本支出 估年達4.9兆元

〔編譯魏國金、記者吳亮儀／綜合報導〕亞太地區兒童肥胖率正快速激增！聯合國糧農組織（ＦＡＯ）駐曼谷食安暨營養官員斯瑞達（Sridhar Dharmapuri）指出，二○○○年至一六年間，當地五歲以下過胖兒童數量暴增三十八％，「亞太區的肥胖成長率高出其他許多國家」。此外，亞洲開發銀行研究所（ＡＤＢＩ）報告也直指，肥胖已對亞太國家的健保系統造成壓力，估計相關成本一年高達一六六○億美元（約四．九兆台幣）。

斯瑞達強調：「儘管美國的肥胖率全球居冠，但亞太地區的過胖兒童規模快速攀升，許多國家已成全世界健康風險最高的所在。」這趨勢令人憂心，因為胖小孩變成胖大人，接著出現嚴重健康問題，例如罹患第二型糖尿病、高血壓及肝病的機率也較高。

星菲印尼等國 研擬課徵糖稅

經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）調查發現，美國、墨西哥、紐西蘭與匈牙利的成人肥胖率最高，日本與南韓最低。馬來西亞、印尼、新加坡與泰國則是東南亞體重最重的國家，大洋洲地區則是薩摩亞、東加與諾魯，澳洲的肥胖率也居高不下。為解決肥胖問題，新加坡、印尼與菲律賓正研擬課徵糖稅的可能性。

ＡＤＢＩ經濟學家赫布爾Matthias Helble認為，亞太地區過去二十年來經濟成長，取得食物的成本相對低廉，成為肥胖率上升的主因。研究人員指出，當地大批民眾脫離農業，進入需久坐的製造業與服務業，也是肥胖人口大增的原因之一。

聯合國統計，過去二十年來亞太城市空前成長，今年首見逾半數人口居住城市中，但由於交通基礎建設不佳，城市人口常耗費數小時通勤，回家沒時間做飯，許多人選擇外食；這也使得加工食品攝取量增加，這些食品往往脂肪、糖與鹽的含量過高。

此外，斯瑞達指出，亞太地區民眾的飲食普遍缺少蔬果，「食物以米飯為主，每人盤子裡，米飯就佔五十％至七十％空間」。

台灣中小學生 肥胖率近3成

而我國國健署統計，國內國小學童過重及肥胖率約二十八．七％、國中生二十九％，有逐年增加趨勢；而研究顯示小學時期肥胖在成人後有六到七成仍肥胖。呼籲家長應注意孩子減少高油、高鹽、高糖飲食攝取，且應培養運動習慣，預防肥胖發生。