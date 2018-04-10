10年以上老車注意了 烏賊車不改善可吊照

2018-04-10

空污法修法 立院初審通過

〔記者楊綿傑／台北報導〕還在駕駛老舊烏賊車的民眾注意了！立法院衛環委員會昨日初審通過「空氣污染防制法」第三十六條修正案，將加嚴十年以上老舊車輛的空污管理，若未通過排氣檢驗，最重可註銷牌照；此外各縣市將可劃設空品維護區，限制老舊車輛進入，違者最高可處六萬元罰鍰。新制最快今年夏季前就將實施，估有逾一百一十五萬老舊車輛將受影響。

空污法近期因朝野爭議而有諸多修法條文遭保留，但鑑於車輛排氣佔了全國空污來源三分之一，朝野立委昨日難得達成共識、完成老舊車輛排氣相關修法條文一讀審查，修法重點兩項，包括老舊車輛排氣標準加嚴管理，也讓各縣市「空氣品質維護區」正式入法。

百萬老舊車排氣 加嚴管理

環保署空保處長蔡鴻德指出，未來可視空品狀況，加嚴十年以上老舊車輛排放標準，若未按規定檢驗或未通過檢驗，第一次將罰五○○元、第二次處一五○○元罰鍰、第三次處三○○○元罰鍰，第四次就將註銷牌照。估計影響包含二行程機車一○三萬輛，一、二期老舊柴油大貨車七萬六千多輛，以及未加裝濾煙器的三期大貨車三萬八千多輛；此外，施工機具、船舶等也將比照納管。

蔡鴻德指出，以一、二期柴油大貨車來說，引擎燃燒後會產生氮氧化物及粒狀污染物，對人體有害，全國七．六萬輛的細懸浮微粒PM2.5就佔境內污染約十六％，一年衍生性PM2.5總量相當於五座台中火力發電廠。至於二行程機車的PM2.5排放量可達四行程機車六十倍，環境污染也嚴重。

空品維護區入法 老車禁入

此次修法也將空品維護區入法，蔡鴻德強調，將可禁止老舊車輛進入區內，縣市可用車牌辨識系統或攔檢等方式，處違規車輛一五○○元至六萬元罰鍰。

修法案可望五月通過三讀、夏季前就能實施。環團呼籲，移動污染源排氣加嚴管制有必要，但能否嚴格執法更是關鍵。騎了十多年二行程機車的黃姓民眾則說，機車只是接送小孩，新車又貴，政府開罰期能以惡性排污者為主。