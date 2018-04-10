大局為重 游盼議員支持黨的決定

2018-04-10

〔記者何玉華、邱燕玲／綜合報導〕民進黨規劃前行政院長蘇貞昌參選新北市長引起正國會不滿。據了解，蔡英文總統七日約見前民進黨主席游錫堃時，請游幫忙新北市議員選情，游則揮揮手推說「我要退休了」；民進黨選對會昨原訂邀新北游系議員溝通也遭拒。新北市長這一局，民進黨還須化解正國會的不滿情緒。

蔡拜託幫忙輔選 游：我要退休了

一位正國會立委不滿表示，「要給蘇貞昌選，就對游錫堃說『歹勢啦！』要幫忙輔選議員才想到游」。

民進黨新北市議會黨團總召李坤城昨受訪證實，選對會確有請他找「小雞」們去黨中央溝通，但他一一致電議員後，議員們認為這和小英主席答應游院長的不同，小英答應的是她親自聽聽議員的看法，且現在黨中央已要往「另一個方向」去規劃，議員也擔心去之後，會不會被解讀是「背書」？還有議員認為「林錫耀是蘇貞昌的人」，因此大家決定都不出席。

表態支持游錫堃的立委、新北市議員及議員參選人共二十一人，昨天另在新北市板橋區餐敘並邀請游錫堃參加。與會者轉述，游錫堃謝謝議員們對他的支持，表示「很感動」，但既然黨中央已經往「另一個方向」規劃，希望議員們支持黨中央最後的決定，以民進黨的勝選、大局為重。游在餐會後被問到「蘇貞昌的民調比較高」問題，游回應說，「民調是可以操作的」。

「正國會」的議員說，與蘇系的嫌隙早就存在，以後只能自立自強；多人還「虧」說，蘇貞昌以前握手時會跳過非蘇系的人，他們以後乾脆全部排排站，讓蘇握手時「一次跳過一大截」，原定懸掛游錫堃合照看板的參選人，也將照原計畫懸掛，因為初選時有跟游錫堃合照懸掛看板的，大多是第一名。

「挺游」議員無可奈何地說，在表態「挺游」之後就冒著很大的政治風險，今年底選舉可能很難獲得蘇貞昌的輔選，只好自立自強了。

昨天出席餐會的廿一人，包括立委羅致政、高志鵬，黨團總召李坤城、議員林秀惠、許昭興、周雅玲、林銘仁、陳啟能、陳科名、鍾宏仁、黃俊哲、鄭宇恩、何博文、廖本煙、王淑慧、鄭金隆及接班參選的媳婦彭佳芸，還有參選新人張志豪、廖宜琨、鄭志宏、曾進益。

李坤城表示，在人選尚未確定前，各擁其主在民進黨內很常見，只要黨確定提名人，黨團一定全力支持，也會邀請被提名人到市議會黨團與議員們溝通。

另外，新北市長朱立倫昨天受訪時表示，不論民進黨最後由蘇貞昌或游錫堃參選，兩人都是讓人尊敬的「老前輩」。