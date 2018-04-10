要被處理？ 柯：陳菊不在選對會

2018-04-10

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕高雄市長陳菊即將接任總統府秘書長，首要任務除了協調徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，「還要處理柯文哲」，擔任與台北市長柯文哲溝通的橋樑。由於柯過去曾槓陳菊，他昨被問及是否會擔心陳菊操盤影響民進黨禮讓他參選時表示，「不會啦！但應該會是洪耀福（民進黨秘書長）跟我談」，陳菊不在選對會裡面。

柯文哲昨被問到，是否擔心會受到兩人過去的摩擦與過節影響，柯說自己與陳菊沒有過節。不過媒體提醒柯，包括一卡通與悠遊卡的談判，以及柯批評高市舉債問題，當時遭陳菊回嗆「飽漢不知餓漢饑」，柯則說自己不是批評，只是講實話。

對於陳菊接任秘書長後，「台北市選舉是否會有影響」、「民進黨禮讓機會變小」等問題，柯僅說「不知道」；至於會否私下拜會陳菊？柯秒答「不會吧！」

小英酸「變了」柯：我只是演化

另一方面，蔡英文總統前天接受電視政論節目訪談，稱柯文哲變了，從政治素人變成政治人物，柯笑稱自己只是在演化而已，不變的只有化石；蔡英文也稱在台北市這邊，民進黨基層對柯文哲的聲音不容小覷，媒體問柯「民進黨在台北市是否會分裂」，柯再次說「不曉得」。

陳菊昨則為新系台北市議員黨內初選拜票，她受訪表示，民進黨選對會將會有適切安排（指台北市長提名人）。至於是否會給民進黨建議？陳說，「如果民進黨在這個部分需要我的意見，我想我會表達我的意見。」談到是否支持爭取民進黨台北市長徵召的立委姚文智？陳菊說「謝謝，我支持民進黨。」

另外，對於蘇貞昌可能代表民進黨選新北市長一事，柯文哲表示自己跟蘇接觸不多，印象中只講過兩次話，對蘇參選沒有意見。媒體進一步問，外界批評蘇貞昌年紀大，柯則神回，「這個時代比較重要的是生理年齡，不是身分證上的年齡。」