與賴的關係…小英：很好

2018-04-10

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長陳菊即將接任總統府秘書長，屆時她與蔡總統、行政院長賴清德「執政鐵三角」到位，蔡英文總統昨於電視專訪中被問到與賴揆關係時表示，「可以給你兩個字：很好」。

至於懸缺已久的總統府秘書長人選，蔡英文也親口證實，總統府明天將召開記者會，正式告訴台灣社會她的總統府秘書長是誰，「這個人就叫陳菊。」

蔡英文說，大家都很熟悉且敬重陳菊，陳菊從政資歷非常深，是民進黨的大老，更是台灣社會非常喜歡的政治人物。她擔任總統後，很多人都希望和總統溝通，但總統時間很有限，陳菊是社會都很信賴及喜歡的人，也非常擅長對外溝通，可以分攤她很多對社會、對外溝通的工作。

蔡英文說，常常看到新聞在她與賴之間做文章，「我每次看了我就覺得說，怎麼會有這樣的想法呢？」蔡強調，她與賴有事情會坐下來談，有時候兩人想法或許有些不一樣，但兩人會討論，讓事情處理更周全，兩人有時也會請陳菊一起來談，「所以我倒是覺得我與賴清德互補性滿強的」。

對於賴揆過去多次自稱是「台獨工作者」，是否與蔡先討論？蔡英文說，她沒有特別與賴談到，畢竟賴是行政院長，總統要給他一定尊重。她強調，賴的說法絕大部分是在立法院的回應，「若問他個人，他當然告訴你他是這樣想」，賴是誠實的人，但政策上，賴還是支持兩岸維持現狀的基調。

談到執政歷程，蔡英文說，或許有人認為「你怎麼做得那麼慢」，或認為所做的事「感受不到」，但她的個性就是要做就把它做好，她會從根本開始處理問題，並建立機制，讓機制可長可久。