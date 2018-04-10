二度禮讓？ 蔡：柯P須再確認台灣價值

2018-04-10

不一定說的 用做的或其他方式展現出來都可以

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨在台北市長選舉是否與柯文哲市長再度合作？兼任民進黨主席的總統蔡英文在昨天晚上播出的電視專訪裡仍保留彈性，強調黨內還需意見整合，目前沒有定論；她也再度向柯喊話，如果要讓民進黨的基層覺得可以和柯Ｐ在一起，再打一次選戰，柯Ｐ就必須對「台灣價值」這件事情再確認，不一定是用說的，能夠用做的、或者用其他方式展現出來都好。

總統說，民進黨裡畢竟有很多不同的意見，在整合的過程，先會處理新北市，才進入處理台北市長的提名，或者是不提名的問題。

這一局若沒處理好

台北可能就分裂了

蔡英文強調，民進黨如果這一局沒有處理好，很可能在台北就分裂了，在台北就不會打出好的成績，所以這件事情只有一個答案，會很嚴肅的面對、把整合做到最極致，讓黨的共識程度能夠達到最高。

被問到柯文哲是否到現在還沒有回答「台灣價值」？蔡英文則回答：「我要再觀察一下。」對於柯文哲提到的「兩岸一家親」，蔡英文也說，柯文哲對於兩岸看法是不是就這一句話「一錘定音」，或許柯文哲自己要去想一想。

她說，第一，柯覺得民進黨的支持在整個選戰是不是很重要；第二，如果很重要，那要用什麼方式對於兩岸能夠有一個更平衡的看法，讓民進黨的支持者可以接受，可以和柯一起，不僅是民進黨自己要整合，柯本身也要好好的想一想。

至於民進黨的「台灣前途決議文」是否也代表台灣價值？蔡英文認為，那就是現在民進黨對於兩岸基本的定調；對於以台灣前途決議文為定調基礎的民進黨的黨員及支持者，柯文哲要用什麼樣的方式來讓這些人感受到柯對兩岸的看法，能夠調和或者拉近，這真的要靠柯的智慧了。

被問到是否因為連任考量而打算禮讓柯文哲？蔡英文反駁說，對一個做總統的人來講，最重要的是二○一八的選舉。談到對柯文哲的觀感，總統說，柯Ｐ從一個素人走向政治，某種程度也「越來越像政治人物吧」。

即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊曾經表達不信任柯文哲，蔡英文則說，民進黨比較資深的領導階層現在都還是採取開放的態度，菊姊有其個人的感受，但是對這一局還是採取開放的態度。