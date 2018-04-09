司法話題》守護流浪狗30載 神秘「張太太」出錢又出力

2018-04-09

記者黃欣柏／專題報導

國內許多監獄都設有「生命教育」課程，包括綠島監獄飼養孔雀魚、台北看守所飼養毛毛蟲等，而其中新竹監獄犬訓班絕對是最成功的案例。在地人士透露，犬訓班之所以能夠運作至今，除了前典獄長黃榮瑞功不可沒外，多年來出錢出力的神秘人士「張太太」更是居功厥偉。

犬訓班順利運作 居功厥偉

一名新竹在地人士指出，「張太太」的神秘，在於她謝絕媒體採訪，但她在新竹動保界可是無人不知的大人物，近30年來收容的流浪狗難以計數，不但犬訓班小狗全是從她收養的流浪狗中挑選而來，後續的預防針、飼料等也全由她買單。

該在地人士說，「張太太」其實就是前宏碁副總、前金益鼎集團總裁張錦賢的太太，多年來她默默為新竹流浪狗付出，還把原本反對的丈夫也拉下來一起做，夫妻倆總是義務幫送到動物醫院的流浪狗結紮，包括自掏腰包與募款，20多年來光結紮費就至少投入5000萬元。

預防針、飼料 全由她買單

當地人回憶，張錦賢6年前因骨癌病逝，最放不下的仍是流浪狗，當時他只交代一個遺願，就是要妻子趕快把積欠醫院的結紮費用繳清，甚至表示若錢不夠，可把他死後的奠儀捐出，幾乎將拯救流浪狗作為自己一生的志業。

竹監一名幹部也描述，「張太太」雖貴為董娘，但畢生不願多花一塊錢買化妝品或名牌包，只為替這些毛孩子多付出幾分，她甚至也從未出過國，只怕自己在南寮餵養的狗兒沒人照顧，雖然張錦賢曾說一定要帶她出國走走，但可惜這個承諾現已來不及履行。