司法話題》監獄犬成功經驗 動保團體籲擴大實施

2018-04-09

記者黃捷、吳政峰、黃欣柏／專題報導

新竹監獄「監獄犬計畫」成效卓越，不僅讓受刑人找到生命價值，也幫助許多流浪狗找到家。

立委促擴展至全台監獄

立委蔡易餘認為，法務部應嘗試將此制度擴展至全台監獄，民間動保團體也建議，這些訓練後的狗狗，可依個性安排不同工作，為牠們找到更多的出路。

蔡易餘指出，去年2月我國全面實施零撲殺政策後，全台收容所已狗滿為患，若能將竹監的成功經驗擴展到全台，對於受刑人、流浪狗都是好事，將促請法務部編列預算給各地監獄試辦。

台灣動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳也表示，監獄犬不只可讓一般家庭收養，也可視個性與素質，訓練成檢疫、搜救、演藝、保安等工作犬，以及成為安養院、學校內的陪伴犬等，政府應訂定辦法讓各公家機關、民間企業遵循，拓展狗狗們的出路。

法務部政務次長陳明堂回應，部內確實曾考慮擴大實施監獄犬制度，一次整合生命教育、流浪犬收容及警犬不足等3大議題，但考量監所功能以人的矯正為主，加上空間、預算有限，恐難以全面施行。

陳明堂也透露，新北市警犬隊隊長潘天龍年初曾與法務部談及此議題，未來不排除把「訓犬」納入受刑人技訓課程，但現在只能說新竹監獄會持續施行，其他監所能否比照辦理，法務部會審慎評估。