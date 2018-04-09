司法話題》竹監犬訓班有成 12年無人再回監

2018-04-09

記者黃欣柏／專題報導

新竹監獄12年前引進監獄犬制度，由專業訓犬師指導訓犬技術，再由受刑人協助訓練當地流浪狗並對外送養，透過人狗間的互動，不但拯救許多流浪街頭的毛小孩，也讓受刑人從中得到對生命的尊重及體悟，創下犬訓班成員至今無一人再回監的紀錄。

受刑人 協助訓練流浪狗

據統計，12年來共有52名竹監受刑人加入犬訓班，合計訓練73隻流浪狗，因訓練過的狗狗相當乖巧也很容易親近人，扣除目前仍在監的8隻，其餘均順利送養，而更讓人意外的是，已出獄的46名受刑人，至今都沒有再回監服刑的紀錄，證實了監獄犬制度對降低再犯率確有驚人成效。

監獄犬制度在美國行之有年，10多年前曾被動物星球頻道拍攝成專題影片，1996年間，時任竹監典獄長黃榮瑞聽韓國友人提及此事，加上本身也是愛狗人士，同年11月16日將監獄犬制度引進竹監，如今黃早已退休，但監獄犬制度仍持續在竹監運作著，讓受刑人、流浪狗這兩種世人眼中的「邊緣生命」，都為彼此找到了生存價值。

人狗互動 找到生存價值

竹監目前尚有「Lucky」、「踏雪」、「巴其」等8隻監獄犬仍在受訓中，每週四由訓犬師陳鉅龍授課，犬隻則由當地的旺旺流浪動物協會提供，以一歲以下、可塑性高的小狗為主。因一次拯救了兩種生命，在當地蔚為佳話，而更難得的是，這個計畫不花政府半毛錢，從培訓、檢疫到飼料開銷，全是善心人士與訓犬師義務幫忙。

降低再犯率 成效驚人

從竹監「畢業」、現從事餐飲業的阿偉（化名）回憶，自己從小成績不好，常被師長打罵，他覺得被社會放棄，所以越走越偏，但在參加犬訓班後，他不但學到耐心與愛心，也了解自己只要改變，就能重為社會所用，因此決定痛改前非。

「流浪狗跟名犬，只在一線之隔」，阿偉說，兩者本質沒有不同，差別只在於能否為人所需要，受刑人也是一樣的道理，「對生命有了新的體悟，我想這就是真正的『教化』吧」！