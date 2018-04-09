技職國手偏鄉做公益 盼翻轉傳統印象

〔記者吳柏軒／台北報導〕「技職就是生活、生活就有技職！」看見台灣喜愛技職的孩子默默努力，卻始終不被社會重視，各領域技職國手決定集結，透過社會企業並與新北市教育局等合作，發揮專長到偏鄉國小做公益，更將技職融入生活，無論升學或就業，有技能就能改善生活，盼扭轉社會對技職教育的傳統觀念及既定印象。
《Skill for u》計畫創辦人黃偉翔表示，十二年國教新課綱中提升技術型高中的實作時數，另教育部也強調學校跟社會公益的鏈結，技職在這塊不能缺席，希望促進學技能與社會意義的連結，推展公益計畫，讓技能真正與社會及民眾生活對話。
黃偉翔說，該計畫非靠公益捐獻，而是先號召技職國手，用技能開班授課賺錢，再提撥公益基金，遠赴偏鄉國小，利用技能幫助修繕，目前已號召如油漆裝潢、配管暖氣、家具木工、造園景觀、平面設計等技職好手加入行列，不少人更是曾赴國外替台灣拿下技職國際金牌的高手。
該計畫目前已和新北市教育局合作，預計暑假到金山、瑞芳等偏鄉學校做公益，並將結合當地技職學校，由高工老師帶學生，和技職國手共同修繕，如瑞芳高工電機電子群、或有冷凍空調群的高工結合，把技職國手的功夫傳出去；黃偉翔希望透過這種行動專案，讓社會看見技職教育可融入生活，實現「技職就是生活，生活就有技職」精神。