綁科大進修、到企業實習…專班生就學就業升到8成

2018-04-09

〔記者吳柏軒、蘇孟娟／綜合報導〕教育部推第二期技職再造，強打就業導向課程專班，希望讓高職生畢業即就業，但高職端發現，升學主義難擋，部分專班須獲得科大合作升學、才招得到學生，否則開不了班；有些高職則透過科大與企業結合，高職生進入企業工作且同時在科大就讀進修班，企業甚至專車送學生員工進修，透過就學率而同步提升就業率。

家長憂 僅高職學歷不利升遷

台中市僑泰高中實習處主任江文振坦言，第一年推動就業導向專班時，未顧及學生升學需求，結果申辦兩班，學生參與意願低落，人數不足而無法開班；主要與多數學生及家長憂心若只有高職學歷恐不利未來升遷等觀念有關。

兼顧升學與就業 才好招生

後來和科大結合才吸引學生參與，目前該校六個科推就業導向專班，其中五個科已有畢業生，多數學生持續升學科大，但可選擇進修部或週末在職專班等，以繼續在企業就業實習，藉此讓專班學生就學及就業率都升到八成。

台中高工辦理「三加四」就業導向專班，也因學生擔心企業界未必信任僅具高職學歷者的能力可勝任工作，因此搭配科大端的人才培育機制，專班學生可上科大且持續到企業實習就業，藉此維持六到七成就業率。

高雄市中山工商自一○三年推動就導專班，該校實習組長許耀仁說，初期就跟家長、學生說明清楚，是以就業為導向，但非強迫，而是提供機會，因此四年來專班數從六班提升到十四班，就業率達八成以上，持續就業而領到獎勵金比例約五成。

許耀仁指出，高職也會跟技專校院合作，讓專班畢業生也可選擇升學，在科大多採進修學制，更有部分專班合作的企業，會另與科大合作，直接幫學生員工進修，甚至派專車接送至科大，但身分上仍是全職員工。

許耀仁分析，社會大環境下，家長多希望高職生要升學，但就業導向專班確可逐漸提高就業率，如校內一○三年畢業生就業率約十九％，到一○五年提升到卅％，與就導專班提升有正相關。