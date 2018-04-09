高職學用落差大／科大︰產業沒升級 學生跑光光

2018-04-09

〔記者吳柏軒／台北報導〕高職學用落差，科技大學亦被詬病淪為升學主義，但部分科大校長強調，台灣中小企業不能再用三、四十年前的用人標準，也不能有企業在中國混不下去，回台灣竟要政府幫忙培育低階人力，若台灣產業不能升級，恐在國際化潮流被淘汰。

找廉價或低階人力 業者恐會被淘汰

台灣科大校長廖慶榮語重心長地指出，台灣以中小型企業為主，如今喊學用落差、喊缺工，實際上很多也是企業本身沒升級，台灣人才結構已多是大專畢業生，業界如未給予相對應職缺及待遇，而多想用高職或較低階技術人才，未來學生都會出國跑光光，業界也恐被時代淘汰，因為就連中國等地區，也漸漸不願提供廉價勞工。

廖慶榮點出，教育部補助推動就業導向專班，輔導高職、科大與企業「產學攜手」，立意良善但不能強迫各校都辦，高職生要提高學歷及能力可理解，各科大也有不同立場，如前段科大學生畢業後就業前景良好，不該被設限綁定未來任職企業，其他學校若要搶救畢業生就業率，則可多開專班。

據勞動部調查，大學失業率達十四．七九％，遠高於青少年失業率平均，也比高中、高職或國中的失業率高。

廖慶榮也說，與其幫學生找較廉價或較低階技術工作，更要致力媒合高階職缺，例如台科大十五年前就與電子電力領域的知名企業合作開設「產碩、博專班」，由企業和老師共同面試碩士生，合格者企業需發放一年卅萬元獎學金，學生仍在校做研究，但與該企業研發課題相關，待兩年學成後，就能鏈結該企業職缺，成為高階研發人力，一年有一八○名碩博士生參與。

台北科大教務長楊士萱則指出，北科大也很重視培養學生實務技能、跟產業連結等功能，有企業願意提供獎學金來提前「綁約」，但學生申請未額滿，可能想保留未來選擇性；此外，北科大目前重推五專學制，則是鎖定智慧自動化工程領域，希望與大學領域區隔，同時替產業培育中階到中高階人才。