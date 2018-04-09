2018-04-09

記者邱燕玲／特稿

民進黨本週有兩人要出場了，一是自高雄北上接任總統府秘書長的陳菊，另一是黨中央要敦請出征新北市的蘇貞昌。陳菊還未正式就任，工作就接踵而來，她今天要前往超越基金會拜會蘇貞昌，請其出任領頭羊；準備要出場的蘇貞昌則面臨正國會的反彈，這次重返政壇除了要超越自己，更得先超越派系。

按照原來的劇本，吳秉叡本應衝刺到四月中上旬，屆時民調若仍未衝上來，再鋪陳蘇貞昌出場。不料，原本「不選」的游錫堃在正國會議員的「話燒」下聲勢逐漸上漲，不但威脅到吳，也對蘇的出場產生影響，府黨、蘇系連忙加快處理腳步，一切得在小英出訪非洲前搞定才行。

「游錫堃不是不選嗎？怎會搞到又想選？」這是蘇系的疑問。但對游錫堃及正國會而言，「不是秉就是蘇」，「被吃定」的感受不是那麼好，新北除了蘇系，也是有其他派系的。而一月廿三日游對小英說不選後，蘇系未掌握游與正國會的「情緒」，導致王爺出場少了熱鬧的鞭炮迎接，反而多了轟轟「炮聲」。

「如果選輸，以前的慣例是主席要辭職，甚至要換行政院長」。一向溫和的高志鵬昨在「拱游登山」行之後，扮黑臉把話講得這麼重、這麼不客氣，矛頭升高對準了小英和賴清德，當然代表了正國會的極度不滿，也顯示其對自己派系壯大後的自信，未來的選舉檢討已埋下伏筆。

陳菊、蘇貞昌兩位大老級人物重回政治核心圈，對於整合黨內及領軍作戰負有重任，而要帶動整黨士氣之前，恐還得先花一番心力，化解派系的情緒。