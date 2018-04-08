政治廣告 臉書將驗身分

2018-04-08

〔編譯張沛元／綜合六日外電報導〕為促進線上政治廣告透明度，近來捲入使用者個資醜聞的「臉書」六日宣布，將針對在臉書上張貼政治競選與議題廣告的買主進行身分認證，大型臉書專頁管理員也必須接受身分認證，以杜絕有心人士利用假帳號在網路上散播不實資訊，臉書所擁有的Instragram也適用。此外，臉書也首度表態支持一項要求社交媒體公布線上政治競選廣告買主身分的法案。

未通過者 禁刊廣告

臉書創辦人兼執行長札克柏格透過個人臉書宣布這兩大新步驟，一是任何要在臉書刊登政治或議題廣告的廣告主，都必須接受認證，未通過者將被禁止刊登廣告；臉書會標註哪些廣告是政治或議題廣告，廣告主也必須公布這些廣告的金主；此一新規定立即生效，先在美國實施，未來數月擴及全球。

臉書發言人史東說，欲在美國刊登這類廣告的買主，必須提供政府核發的身分證明文件與在美國的郵寄地址，臉書會寄發特殊密碼給這些廣告主以便認證；廣告主還必須交代所代表的候選人、組織或企業。

至於第二項新步驟，札克柏格說，是針對大型臉書專頁管理員進行身分認證，藉此遏阻有心人士透過假帳號來管理臉書專頁、在網路造成瘋傳，以及散播錯誤資訊或製造分裂的內容。臉書並未說明什麼樣的臉書專頁建立者與管理者得接受身分認證，但追蹤者人數可能是要件之一。

大型專頁 也要認證

紐約時報指出，臉書的身分認證新制只針對特定廣告買主與專頁管理員，大多數臉書一般專頁與帳號不受影響；但諷刺的是，臉書上許多刻意誤導或明顯造假的新聞報導，是在一般使用者之間流傳，以及通常來自美國居民。無論真偽，臉書通常不會去規範貼文內容，除非該貼文違反禁止霸凌、色情與威脅的社群守則；臉書的演算法甚至傾向放大聳動貼文能見度，因為這類貼文能獲得更多人點閱、回應或回覆。

札克柏格也坦承，光憑這兩個新步驟無法阻止有心人士，但應能讓他們更難複製俄羅斯在二○一六年美國大選中的所作所為，「干預選舉是一個比任何（社群媒體）平台更重大的問題」，所以臉書決定支持民主黨參議員華納等人在去年十月提出的「誠實廣告法（Honest Ads Act）」法案。