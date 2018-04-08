新聞解讀》台灣自製潛艦 美開了一盞綠燈

2018-04-08

記者羅添斌／特稿

美國國務院通知我駐美代表處，將公告我國潛艦國造的行銷核准證（marketing license），同意潛艦技術及裝備的相關廠商可以來台進行洽談，雖然離美國同意售台潛艦所需「紅區」裝備還有一段距離，但在中國擴展潛艦武力威脅亞太的情形下，美國最終同意售台潛艦關鍵技術及裝備，應是可樂觀預期的結果。

台灣在建立新式潛艦戰力的歷程上，曾經錯過許多非常好的時機，包括在一九八○年代我國自荷蘭獲得兩艘「劍龍級」潛艦之後，曾有極好的時機能夠增購四艘，但在中國強行干預以及台灣未能以果斷的措施挽回之下，最終僅有兩艘荷製潛艦在台服役。

二○○○年之後，在美國總統小布希執政時期，美國當局宣佈一系列對台軍售案，其中包括新式傳統動力潛艦在內，軍方還為此規劃籌建以十二艘新式潛艦組成的潛艦艦隊，但最終卻因在野國民黨的杯葛及執政民進黨的優柔寡斷之下，未能成真。

時間不等人，在台灣軍力停滯不前的時刻，中國挾著龐大的經濟力量快速發展軍備，短短的二十年間，中國軍力的提升不僅已讓台海軍力向中傾斜，中國海空兵力更已穿越第一島鏈，向第二島鏈區域進逼，對整個亞太區域安全都形成嚴重威脅。

在潛艦戰力部分，中國解放軍將原本數量眾多，因為在水下會發出大量噪音，遭到各國嘲笑的羅密歐級潛艦快速的淘汰，並建造多艘具新式技術的傳統動力潛艦，至今年初為止，新式的傳統動力潛艦已達到五十艘左右，有多艘新式潛艦在分階段海試及建造中，預計到了二○二○年，包括核子動力及傳統動力潛艦的總數可能達六十九至七十八艘，成為亞洲最龐大的潛艦國家，其野心不言自明。

但潛艦作戰最為深奧的地方，就在於「以潛制潛」，只要在關鍵的海域部署一至兩艘潛艦，建立起伏擊區，對方儘管擁有數量龐大的潛艦部隊，仍然不敢掉以輕心，這也便是台灣為何將發展潛艦戰力列為首要的原因。

依據台灣潛艦國造的時程，若一切順利發展，首艘國造新型潛艦至少要等到二○二四年才能下水測試，預估二○二五、二六年才能完成，在此之前，兩艘現役劍龍級潛艦還必須在美方協助下進行性能提升，才能有效擔任戰備任務，美方此次對我潛艦國造公告行銷核准證，等同是為我國潛艦國造計畫開了一盞綠燈，未來同意售台潛艦紅區裝備及關鍵技術，也將是可樂觀預期的。