美允廠商來台洽談潛艦裝備 立委：川普政府肯定台灣國防自主

2018-04-08

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國務院對台灣潛艦國造案公告行銷核准證，同意相關廠商可以來台進行洽談，也為日後同意售台潛艦紅區裝備鋪路。立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇表示，國務院一旦通過關鍵零組件的輸出許可，台灣自製潛艦要達到國際水準就「非常有信心」；民進黨立委劉世芳說，這個消息對台灣國防自主相關產業「打了一劑強心針」，也代表川普政府肯定總統蔡英文推動國防自主的決心。

王定宇指出，台灣自製潛艦紅區關鍵零組件與技術，多數需要仰賴國外提供輸出許可，影響潛艦製造進度，此刻傳出美方將發予台灣潛艦國造的行銷核准證，等於「取得潛艦製造的最後一塊拼圖」；有能力製造戰系裝備的美國廠商為數不多，研判已有公司向國務院申請，五月在台舉行的台美國防工業會議（論壇），相關廠商應會來台進一步洽談。

劉世芳則說，這對政府來說「是一個非常好的消息」，也是川普政府肯定蔡總統推動國防自主的決心。美方透過核可民間企業向台出售戰系裝備，對台灣也是比較彈性的選擇，此舉有助於帶動台灣國防自主相關產業市場。

立委羅致政指出，潛艦國造相關零組件需要先進國家協助，台灣獲得美方支持，對政府有很大的幫助，不過他也說，在美國務院正式公布前，都應該步步為營、小心為上。