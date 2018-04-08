美允廠商來台洽談潛艦裝備 學者：台美安全夥伴關係提升

2018-04-08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美方近期將公告我潛艦國造的行銷核准證（marketing license），成為我國籌獲關鍵技術與裝備的契機。學者認為，美國總統川普目前正全方位提升台美關係，是基於美國自身國家利益與戰略考量，屬台美關係的重大突破，美國現已無傳統動力潛艦，但能否促使美國其他盟邦提供我相關技術，值得後續觀察。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，川普政府自美國國防部去年度「國防授權法」起，正一系列、全方位提升台美關係，並非單純只打「台灣牌」或針對中國，而是基於美國自身安全、政治、經濟，甚至社會文化的全盤考量，如美國准許我潛艦國造行銷核准證，是提升台美安全夥伴關係的一環，屬台美關係重大突破，也顯見台灣在川普政府「印太戰略」、「蛛網模式」之中，將在印太民主自由區域扮演更重要角色。

董立文也說，雖我國潛艦國造路途仍遙遠，加上美國現今只建造核動力潛艦，已不再建造傳統動力潛艦，但可以觀察，美國是否透過其他盟邦，讓我國獲得相關技術，關乎美國在此事是否給予更大的助力。

有助我方縮短學習曲線

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩指出，美方如核准我潛艦國造行銷核准證，從戰略層面而論，美國川普政府任用白宮安全顧問波頓、國防部亞太助理部長薛瑞福，「友台鷹派」陣線已成形，都可視為川普「白宮、國務院、國防部」對台灣安全議題全盤檢討的開端。

呂禮詩也表示，以韓國一九九○年代和德國合作研製二○九型「張保皋級」潛艦一案為例，韓國原只具備造船能力，但紅區裝備仰賴德國提供、整合後，仍順利完成此案。如今美國對台有突破性作為，除有助於縮短我方學習曲線、有機會接觸各項商源與技術的「對口」，甚至促使美國方面的廠商，協助我方推動整合工作。