促轉會專任委員 楊翠、葉虹靈、彭仁郁獲提名

2018-04-08

〔記者陳鈺馥、俞肇福／綜合報導〕行政院昨天公布提名「促進轉型正義委員會」三名專任委員，包括東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈、中研院民族所副研究員彭仁郁；楊翠是台灣文學作家楊逵孫女，其家族曾受二二八事件及白色恐怖牽連，她的兒子魏揚是太陽花學運領袖之一。

楊是政治受難者楊逵孫女

楊翠接受本報專訪透露，她四月一日在日本旅遊，突然接到行政院的諮詢電話，希望她出任促轉會委員，她心想人生活到五十幾歲，總有些事情必須要做，否則世界依然不會改變，考慮後便答應接受挑戰。

楊翠表示，府院告知提名理由為她本身是政治受難者楊逵家屬、長期關懷白色恐怖課題，也對戒嚴時代被迫害的女性議題有深入研究，更長年接觸政治受難者，擔任促轉會委員會有同理心處理轉型正義，在溝通和互動上比較沒有問題。

楊翠指出，促進轉型正義在台灣是非常重要工程，即便促轉會人事近期有些爭議，也不能放棄轉型正義不管，「如果沒有人出來，那促轉會該怎麼辦！」

楊翠提及，自己從兩蔣戒嚴時代、馬英九執政都站在外圍批判威權體制，從沒想過有一天會進入政治圈，「完全是意料之外」。

楊翠說，促轉會要優先處理的一定是真相調查，並大規模整理及公開政治檔案，整個改革體制都要留下永續運作，「並不是花兩年，寫一份報告書就結束了」。

將調查真相給受難者交代

針對二二八受難者家屬呼籲促轉會必須懲兇，楊翠也說，歷史真相調查要完整，後續才有辦法進行加害者責任追究，「如果加害者只有蔣介石一個人，那還需要促轉會幹嘛？」一定要把加害結構、加害體制如何建構、加害者是哪一些人、誰必須要負最主要責任，全部都須調查釐清及究責，「一定要給政治受難者及家屬一個交代！」