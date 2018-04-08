藍軍領頭羊 寄望侯友宜

2018-04-08

〔記者施曉光／台北報導〕年底直轄市、縣市長選舉，國民黨目前以固守新北市為重中之重，尤其黨內初選民調中勝出的前新北市副市長侯友宜，民調大幅領先民進黨天王蘇貞昌，未來侯的氣勢若能持盈保泰，將成為全台藍軍的「領頭羊」。

過去地方選舉，國民黨往往是以台北市長參選人扮演領頭角色，但黨內普遍認為，以這次參與登記台北市長初選的前立委丁守中、孫大千、前陸委會副主委張顯耀以及台北市議員鍾小平等四人來看，無論政治聲望或媒體聚焦效果都不高，未來無論何者出線，恐怕在亮度上都難與侯友宜相提並論。

尤其綠營積極勸說重量級天王、前行政院長蘇貞昌回鍋新北市插旗，讓新北市儼然成為今年二十二個百里侯選戰中的政黨對決指標，因此藍營企盼藉由侯友宜跨越藍、綠形象的特質，帶動全盤氣勢，一旦綠營天王級人物登場，並且中箭落馬，無論是對二○二○大局的政治效應，或振奮藍營軍心，都具有極大意義。

黨內一般認為，侯友宜民調大勝假想強敵蘇貞昌，看好度也高，不但是藍營在新北市歷來選舉少有的超強母雞，如果選戰策略運用得宜，還很可能對其他縣市發揮正面的外溢效果，反觀目前台北市部分，要不是人選政治光環亮度不夠，就是在藍營內部有雜音，甚至還傳有「倒丁」勢力，因此黨內已把這次選舉的「領頭羊」寄希望於侯友宜身上。