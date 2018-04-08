勸蘇貞昌選新北 蔡英文12日有約

2018-04-08

官邸會後 吳秉叡聲明退選

〔記者蘇芳禾、賴筱桐、俞肇福／綜合報導〕為徵召強棒代表民進黨參選新北市長，蔡英文總統昨天於官邸約見前行政院長游錫堃、立委吳秉叡、羅致政交換意見。吳秉叡和羅致政都強調，全力支持黨徵召的人選；游錫堃則會在今天表明態度。蔡英文也排定四月十二日與蘇貞昌見面，商談政局及黨的發展，並就新北市長選情交換意見。

高雄市長陳菊明天將與蘇貞昌會面，勸他為黨回鍋參選新北市長；陳菊昨表示，她與蘇是老朋友，「如果有機會跟他見面溝通當然是件好事」，期盼讓他扛下重任，為民進黨贏回新北市。

吳秉叡昨與蔡英文見面後發表聲明表示，對於民進黨未來所徵召的人選，會全力支持、全力輔選；這也讓蘇貞昌代表綠營出征的態勢越來越明朗化。

國民黨確定由前新北市副市長侯友宜出戰新北市，為求早日確定代表民進黨的新北市長參選人，拉抬全黨氣勢，蔡英文率黨秘書長洪耀福、選對會召集人林錫耀，昨天於官邸約見幾位有意參選的人選，包括游錫堃、吳秉叡、羅致政等三人。

吳秉叡表示，蔡英文肯定他一年來的努力，但也告知黨對於此次新北市長的提名會有「新的考量」，他也完全支持黨的決定。他強調，新北市是重中之重，贏回新北，改變新北停滯不前的現狀，這是民進黨的責任，對於民進黨未來徵召的人選，他會全力支持，更會全力輔選。經過這次徵召程序後，深感個人仍有許多不足之處，將會自我要求繼續磨練。

游錫堃今「爬到山頂才要說」

相較於吳秉叡在結束會面後公開發聲明，游錫堃則是透過幕僚表示，等今天「爬到山頂才要說」。立委高志鵬將於今天上午舉辦登山活動，陪游錫堃登觀音山硬漢嶺，並邀羅致政、吳琪銘、江永昌、林淑芬等立委參與，行程輕鬆自然，希望讓黨中央聽到基層的聲音。

羅致政︰心中挺游 但支持黨的決定

羅致政則不認為黨會有什麼「新的考量」，但他尊重吳秉叡的決定。羅致政說，「我心目中，還是支持游院長（游錫堃）參選，但黨中央無論最後做什麼決定，都全力支持。」此外，他也希望總統能夠聽聽「基層」的聲音，與基層議員座談，了解為什麼很多人站出來挺游院長。蔡英文則允諾，會安排看看。

羅致政透露，總統在今年一月二十三日就曾徵詢過游錫堃意見，游院長當時說沒意願，所以總統跟團隊就往游不參選的情況去思考布局，之後就往「某個方向」去發展。

羅致政也說，他和游錫堃分別與總統的會面中，都沒有提到民調，也沒有勸退什麼人。他認為這只是黨中央正式啟動徵召的機制。

蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧表示，吳秉叡對新北市的感情與理想，令她相當欽佩。相信未來新北市長人選，黨中央會有智慧處理。