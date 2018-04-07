新聞解讀》侯友宜出線 國民黨求變圖新

2018-04-07

記者施曉光／特稿

國民黨新北市長一役人選昨日底定，做為目前六都當中唯一執政地盤的新北市，國民黨不但有輸不得的壓力，在今年地方改選中更扮演穩固北台灣盤勢的基樁角色，重要性不言可喻。

雖然目前綠營新北市人選尚未明朗化，但從最近前行政院長游錫堃鬆口，並傳高層勸進另一位前行政院長蘇貞昌回鍋參選，綠營欲佈重兵奪回這塊地盤的政治風向來看，新北市已儼然成為今年地方選舉中最具政黨對決意象的指標，國民黨能否擊退綠營跨越城池，更是二○一六敗選後是否確定止血、從此擺脫衰神纏身的觀察指標。

二○一六大選國民黨總統候選人朱立倫雖具新北市長身分，卻在執政地盤上潰不成軍，慘敗民進黨總統候選人蔡英文四十五萬票，因此今年這場選戰不只是國民黨主席吳敦義黨魁保衛戰的關鍵一役，也是朱立倫個人的雪恥復仇，藍營與新北市政府所將投入輔選力道之深，不卜可知。

無可諱言，侯友宜堪稱台北市長柯文哲之後，台灣政壇另一個新的「非典型」，跨越藍、綠形象的個人特質，是其獲得國民黨高層青睞的重要原因，雖然未來能否對藍營整體選舉發揮外溢效果，猶仍莫測，但至少在新北市扮演「雞母」角色無疑，藍軍議員參選人對他的期望值，要遠比過去兩度參選都無法讓「小雞」在議會過半的朱立倫更高。

新北市人口數在今年底可望突破四百萬，超過全台公民數的六分之一，藍、綠孰能拿下此一最大票倉，等於是為二○二○大選奠定利基。

侯友宜的出線，對於經歷馬英九政府八年執政，最後踉蹌下台的國民黨而言，提供一種求變圖新的想像空間，如果未來在新北市成功拉高政黨對決態勢，進而發揮外溢效應，擴及台北、基隆、桃園等周邊地區，甚至在中、南部產生連鎖性的蝴蝶效應，對於藍營二○二○前景，堪可謂回春還陽。