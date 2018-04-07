初選勝出》侯友宜：打贏市長選舉 議員過半

2018-04-07

〔記者賴筱桐、翁聿煌、葉冠妤、施曉光／綜合報導〕國民黨新北市長初選民調結果昨天公布，前副市長侯友宜勝出。侯友宜昨天由新北市議會國民黨團陪同召開記者會，強調國民黨不但要打贏市長選舉，市議員更要席次過半，市政推動才會更有效率，他未來會採取市長、議員、里長聯合作戰的方式，努力改變新北市，讓國民黨站起來、新北市更有光榮感，也讓市民都能安居樂業。

侯友宜也感謝對手周錫瑋、金介壽在初選期間的指導與意見，會找適當時間拜訪兩人，團結才能打贏選戰。

昨天親自到黨中央了解民調結果的周錫瑋，在三家民調公司結果還沒有全部拆封完，就先離開會場。他受訪時大方承認敗選，呼籲全黨團結、和氣，所有人都要放下過去的誤會與錯誤，大家一條心，迎戰年底選舉。至於未來是否會支持侯友宜？周錫瑋表示，黨內所有提名同志，他絕對都會支持。

周錫瑋稍後也發表聲明，感謝支持他的朋友，他會信守不脫黨參選的承諾，國民黨唯有在謙卑、謙虛、謙恭中，才能得到人民的支持、贏得大選；他並強調，未來願意協助國民黨所有需要助力的候選人，幫助他們贏得勝利。

金介壽在媒體詢問時，則是語氣無奈地對侯友宜勝選表示「祝福他」。不過，金也抱怨民調過程狀況不斷，民調公司電訪員的素質差，他至少發現三次受訪者明明支持周錫瑋，卻被登錄支持侯友宜，讓他們無法真正信服。但他也無奈地說，既然結果已是如此，「我必須接受，不然能怎麼辦？」

爭取民進黨提名的立委吳秉叡則認為，不管國民黨是侯友宜或周錫瑋出來選，對選戰的差別不大，「民進黨內有人還沒宣布參選新北市長，民調就已經跟侯友宜差不多」，將來這場選戰，民進黨很有機會、大有可為。