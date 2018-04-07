新聞解讀》新北非贏不可 民進黨力拱老將出征

2018-04-07

記者楊淳卉／特稿

民進黨下屆新北市長選舉人選已呼之欲出，在台北市幾乎確定與現任市長柯文哲合作下，新北市長提名人選任務不只要當新北的「領頭羊」，更重要的是，還要當全國選戰的領頭羊。符合這樣條件的人選可不多，為此，黨內中生代被迫出局，黨中央鋪陳老將出馬的戲碼現正上演。

年底選舉是民進黨重返中央執政後的期中選舉。幾個綠營執政縣市可能遭藍營翻盤之虞，新北市長選舉自然成為重中之重，若民進黨能拿下新北市，二○一八就算勝選了，民進黨有非贏不可的壓力。

尤其，對民進黨來說，柯文哲在今年底選戰，已不如四年前是正面外溢效果的票房保證，民進黨在新北市若有強棒出擊，或許能將選戰焦點從柯文哲身上拉回來，一來多少有止血的作用，也對其他縣市選舉有正面效果。

民進黨以勝選及全國選戰為策略考量，請託老將出征，確實是可預期且合情合理的選擇。至於對新北市民而言，若民進黨推出老將的理由僅僅是為了要贏，恐怕說不過去。對於這個選擇，民進黨該給個說法，讓新北市民認同，而被抬轎出場的老將，未來更需要向市民展現決心。

更不用說，民進黨在包括桃園、台中、台南、高雄等四都及其他縣市，由黨內中生代接棒的態勢已經很明顯，戰略位置極高的台北市、新北市，此次卻都遇到中生代出不了頭，頻把腦筋動到老將身上的窘況。民進黨此次選舉還能請出老將化解困局，那麼，再下一次的選舉呢？