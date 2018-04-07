勸進選新北 陳菊後天訪蘇貞昌

2018-04-07

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨選對會十一日啟動新北市長徵召討論，為勸進前行政院長蘇貞昌出戰新北市，即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊，下週一下午二時將前往「超越基金會」拜會蘇貞昌，商談新北市選戰布局。民進黨秘書長洪耀福昨受訪表示，民進黨新北市長人選下週就會明朗。

洪耀福：人選下週明朗

國民黨昨確定由前新北市副市長侯友宜參選下屆新北市長，民進黨發言人吳思瑤指出，對國民黨的人選，民進黨不評論，希望未來有君子之爭。吳並說，因為國民黨人選已經出來，所以會依照選對會評估，提早因應。

針對陳菊拜會蘇貞昌，黨內人士指出，陳菊晤蘇，就是希望蘇「承擔」新北市長選戰，不過在兩人見面後，也要給蘇一些時間思考。

黨內人士透露，蘇貞昌對是否出戰新北曾有掙扎，原因之一，就是爭取黨內提名的子弟兵、蘇系立委吳秉叡，再者，蘇也曾對「自己是否要再選舉」感到猶豫。不過該人士說，蘇貞昌對國民黨過去八年在新北的執政很不滿意，他認為，蘇對再出戰新北還是有所思量。

早在今年農曆年前，黨內高層就透過與蘇系友好的民進黨選對會召集人林錫耀，探詢蘇貞昌選舉意願，溝通新北選情。

據悉，蘇貞昌當時表示，仍希望讓吳秉叡一拚，但對自己動態則未說死。蘇系人士昨表示，外傳總統蔡英文農曆年前與蘇貞昌見面，絕非事實。

對於黨內有人質疑，蘇貞昌與蔡英文過去因黨主席選舉有心結，恐影響此次合作，蘇系人士表示，民進黨最好的傳統，就是競爭過後一切都會回歸原來；若黨有需要，無論是新北選戰或其他事務，都會全力以赴，不會有心結的問題發生。