協調新北人選 蔡英文今約見游錫堃

2018-04-07

〔記者楊淳卉、葉冠妤／綜合報導〕國民黨新北市長人選出爐，民進黨方面，高層屬意請託前行政院長蘇貞昌出戰，擔任年底選戰領頭羊。據悉，黨主席蔡英文今將分別約見爭取黨內提名的蘇系立委吳秉叡、英系立委羅致政，以及被基層力拱出戰的前行政院長游錫堃，就新北市長人選溝通協調。此次會面是否為蘇出場鋪排準備，引發聯想。

蘇與侯友宜 民調差距些微

針對老將戰新北，一份黨內近期民調顯示，若由蘇貞昌對上侯友宜，蘇僅落後侯不到一％，兩人實力相當，若游對上侯，差距則較大。

目前民進黨檯面上有吳秉叡、羅致政等人爭取提名。吳自去年初即勤跑基層，為選舉備戰，更獲得蘇貞昌傾力支持。然而吳的民調表現不佳，黨中央曾開出條件，若吳民調有持續爬升，且拉近與侯距離，才有望提名吳。近日內部民調顯示，吳表現確有起色，惟幅度有限。

另一方面，黨內期待院長級強棒出征新北呼聲已久，蘇、游雖表示支持中生代，但對出戰意願始終未說死，皆表達尊重黨中央。

吳秉叡：尊重黨中央考量

據悉，蘇系已對吳退場、蘇出場的可能有準備。吳秉叡昨天受訪時，態度似有鬆動，他表示，希望黨中央能給中壯世代參選的機會，「但如果黨中央另有考量的話，我也會尊重黨中央的考量」。

至於正國會、謝系、英系等新北市非新蘇勢力，近日則是極力「拱游」，正國會明日還安排立委、議員陪游錫堃「登高」爬觀音山好漢坡。因此，蔡總統七日約見游錫堃後，游態度如何也是焦點。

蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧昨受訪僅說，「大家的共識，包括蘇院長，就是新北一定要贏」，接下來如何做，就是尊重黨中央，由黨中央決定，相信黨中央會很有智慧處理，全心全意希望新北能夠贏。