學者︰會叫的狗不咬人

2018-04-07

美中進入「懦夫賽局」 喊得越誇張 衝突機率越低

〔記者盧冠誠／台北報導〕美中貿易戰延燒，雙方日前各列出五百億美元產品的關稅清單後，美國總統川普又揚言再加碼一千億美元。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，這應該是川普的氣話，「會叫的狗不咬人」。中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳則說，美中好比進入game of chicken（懦夫賽局），金額喊得越大、越誇張，真正爆發衝突的機率就越低。

孫明德指出，美國先前提出的五百億美元清單已經有點硬湊的感覺，特別是有關高科技的部分都沒有納入，如果還要再塞一千億美元更難，勢必會傷害到美國自身的企業及品牌。

他認為，川普這次喊話，以安撫農業州選民成分居多，況且前面那五百億美元清單還在談判階段，現在再提一千億美元，應該屬於「放狠話」，畢竟「會叫的狗不咬人」，或者可以說「口嫌體正直」，也就是嘴巴講的跟身體做的不一樣。

李淳指出，美中這次各提的五百億美元清單，雖然金額相同，比重卻差很多，因為占美國出口到中國的四十三％，占中國出口到美國僅十一％，所以川普喊話再加碼一千億美元，可能是想要拉近雙方比重。不過，李淳也認為應屬「喊話」，特別是美方很難提出這麼高金額的清單。

李淳說，美中正進行一場game of chicken，為建立威脅成真的可信度，美國可能實施部分關稅，中國則會部分反制，雙方未來也許是局部開戰。