2018-04-07

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕針對美國總統川普考慮再對中國一千億美元商品加碼課稅，中國外交部和商務部昨連袂發出一字不差的回應，稱對美方聲明將「聽其言觀其行」，若美方堅持，中方將奉陪到底，不惜付出任何代價予以回擊，必定採取新的應對措施。

中國官方指責美方「一手挑起」這次經貿衝突，但有意思的是，彭博商業週刊彙整數據指出，在川普揚言一千億美元加碼課稅後，中國卻不再能跟得上這步調，由於湊不出那麼多的美國進口商品可以報復，除非轉向限制團體旅遊、赴美留學或針對美國企業。

中國官方智庫認為，美國真動手的可能性雖不高，仍須提防川普「說到做到」，並聯合他國一起對中國施壓。

中國社科院世界經濟與政治所國貿研究室文章指出，川普擬再對一千億美元的中國商品加徵關稅，「只是指示研究階段」，離真正執行還有時間和迴旋餘地，中國應想好預案和反制措施，沙盤推演想「好幾個下一步」。

彭博指出，中國對美國三○一制裁的報復措施納入石化產品，一旦貿易戰升溫，美國頁岩油業者可能繼農業之後成為中國鎖定的目標；中國是美國石油和液態天然氣在亞洲的最大買家。

中國報復清單中除瞄準具政治敏感性的農產品黃豆，還包括石化產品和液化丙烷。南韓元大證券全球策略師閔秉圭（音譯）表示，中國對美國丙烷課徵關稅的殺傷力可能沒有預期大，「如果中國顯示有意對原油課徵關稅，將在市場造成衝擊」。