66好心人 送獨居翁貨櫃屋

2018-04-06

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕七十歲老翁劉春秀獨居在新竹縣竹東鎮山區的廢棄貨櫃裡，過了十年沒水沒電的日子，日益破爛的貨櫃屋「冬冷夏熱」，導致他的身體越來越差；柯湖里里長呂建宏訪視後，在臉書上透露老人家「想有一間新貨櫃屋」的心願，三天內便有六十六人捐款二十萬一千元，幫劉春秀圓夢！

現代魯賓遜 沒水沒電過10年

呂建宏說，劉春秀的老家就在竹東鎮柯湖里山區，六十歲那年，原本借住的平房被收回，因雙親已過世、其他親人都住在外地，習慣住當地的他，就找了一個山路旁的廢棄貨櫃當房子繼續住，一住就住了十年，屋裡沒水沒電，要洗澡就到附近的野溪去洗，晚上要找東西就打開手電筒，「老人家這樣自理生活，簡直就是現代魯賓遜」！

不捨翁住爛屋 捐款3天達標

劉春秀說，他一個人獨居山區本來很習慣，但近幾年來貨櫃屋的窗戶破掉，屋內的木頭地板也爛了，加上鐵皮牆壁淋雨鏽蝕出現很多裂縫，冬天冷風會灌進來，好幾次低溫來襲，他就算蓋幾層厚重的棉被也凍到受不了，才會想「如果有間新的貨櫃屋住，那該有多好」！

呂建宏說，劉春秀雖然領有低收入戶補助，但至今還努力推著腳踏車去撿拾資源回收物變賣換錢餬口，沒有多餘能力買新貨櫃屋居住，所以他在臉書上婉轉表達劉春秀的心願，看能不能有善心團體願意幫忙，沒想到有意願捐款的訊息不斷湧進來，還有很多不認識的人直接寄錢來，買貨櫃屋的善心捐款三天就達標了。

呂建宏說，二手貨櫃業者知道貨櫃屋是要給老人家住的，裝好鐵門、鋁窗的新貨櫃屋加上浴廁設備，只收十六萬元贊助價，並幫忙以五千元回收破爛的舊貨櫃屋，剩下的四萬六千元將存入劉春秀的低收帳戶，讓他能買些生活用品。

集六十六位愛心人士捐款贊助的新貨櫃屋，下週就可以送到竹東山上讓劉春秀入厝，劉春秀得知後非常感動，感謝這些幫忙圓夢的好心人，讓他可以繼續住在熟悉的老地方，度過餘生。