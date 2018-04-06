操縱匯率黑名單 泰、馬可能列入 中國最受關注

2018-04-06

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博報導，美國總統川普近來掀起貿易戰的緊張，美國財政部本月將出爐的半年度匯率報告引發外界關注；不少分析師認為，泰國和馬來西亞可能列入匯率操縱觀察名單，台灣和印度也被點名應注意，而一旦華府把中國或其他亞洲國家列為「匯率操縱國」，將明顯加劇當前的緊張情勢。

美國財政部若選擇公布一份更具挑釁意味的匯率報告，可能使得被點名貨幣面臨升值壓力。三菱日聯國際投信分析師指出，若該報告使用更強硬語言，可能會給人一種偏愛弱勢美元的印象，恐使美元承壓、亞幣升值。

美國去年十月的匯率報告，台灣從觀察名單除名，被列入者有中國、日本、南韓、德國和瑞士，印度也受到密切關注。南韓和印度是去年少數幾個對美貿易順差減少的國家，馬來西亞和泰國被認為可能列入觀察名單，但兩國貨幣升值或可降低風險。

道富環球市場公司（State Street）亞太宏觀策略主管伊凡斯表示，在貿易保護主義和關稅氛圍下，這份匯率報告意義重大，美國是否認為泰國應列入，或把焦點對著中國，成為觀察重點，而鎖定中國符合目前的雙邊貿易局勢。川普競選時和上台後都曾經威脅要將中國列為「匯率操縱國」，但美國財政部去年度兩次報告都未點名任何國家操縱匯率。

摩根士丹利分析師認為，泰國和馬來西亞有可能被列入觀察名單，台灣、印度也值得注意；凱投宏觀分析師指出，南韓、香港、新加坡、馬來西亞都符合三項指標中的兩項，泰國則三項都符合；道明證券分析師表示，泰、韓、日都符合兩項指標，亞幣面臨進一步上行壓力。